Los delincuentes utilizaron un fierro y un martillo para forzar la puerta principal de la catedral. Foto: SmartGuide/Infobae | Composición LR/SmartGuide/Infobae

Un grupo de delincuentes ingresó a la catedral San Bartolomé de Huacho durante la madrugada del miércoles 5 de noviembre y usurparon una custodia elaborada con metales como oro, plata y bronce, valorizada en más de US$30.000. También se llevaron más de S/4.000 en efectivo recolectadas de las limosnas.

El hecho ocurrió en vísperas del 151 aniversario de la ciudad. La Policía Nacional del Perú (PNP) indicó que los sujetos forzaron una de las puertas del templo, accedieron a la zona donde se resguardaban los objetos litúrgicos.

Custodia de alto valor en la catedral de Huacho

Según declaraciones brindadas a RPP por monseñor Antonio Santarsiero, obispo de la diócesis, la custodia “tiene un valor histórico y espiritual, y que podría valer hasta US$30 o US$40, más los otros objetos que se han llevado, la alcancía, todo”.

Los implicados se habrían ocultado en el templo después de la misa, la noche anterior, con la intención de cometer el delito, señaló la autoridad eclesiástica. Por su parte, el personal de seguridad nocturno de la catedral aseguró que los delincuentes se escondieron en el lugar e ingresaron por una de las rejas, la cual también fue forzada para acceder a los objetos de valor.

Dentro del recinto, se dirigieron hacia los espacios donde se almacenaban los elementos religiosos y forzaron el acceso a una cripta que contenía objetos de alto valor. Santarsiero afirmó que esta es la primera vez, en más de dos décadas, que ocurre un hecho de este tipo en la catedral.

Policía investiga el caso en catedral de Huacho

La PNP acudió al lugar durante la madrugada para iniciar las diligencias. En el interior de la catedral, los agentes encontraron una gorra, un objeto de fierro y un martillo, presuntamente utilizados por los delincuentes. La hipótesis policial indica que los sujetos habrían escapado por una puerta lateral del templo que conecta con la calle Sáenz Peña.

El robo fue detectado por uno de los vigilantes de la iglesia, quien, al notar los daños en los accesos interiores, reportó el hecho. La PNP continúa con la investigación para determinar la identidad de los involucrados.

