Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre
Economía

Machu Picchu: urge gestión unificada y declaración como Activo Crítico Nacional

El reciente conflicto social en Machu Picchu resalta la falta de planificación y gestión integral en el principal destino turístico del Perú, afectando la seguridad de turistas y trabajadores.

Persisten problemas estructurales en la gestión de Machu Picchu. Foto: Comex
Persisten problemas estructurales en la gestión de Machu Picchu. Foto: Comex

El conflicto social que afectó Machu Picchu evidencia la falta de planificación y la ausencia de una gestión integral sobre el principal destino turístico del Perú. Los bloqueos en la ruta Hiram Bingham, que obligaron a suspender los servicios ferroviarios hacia la llaqta, pusieron en grave riesgo la seguridad de turistas, trabajadores y pobladores.

Aunque las medidas de fuerza fueron levantadas, el problema de fondo persiste. La situación refleja un problema estructural: la atomización de competencias y la superposición de funciones entre distintas entidades del Estado –Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Gobierno Regional de Cusco, municipalidades provinciales y distritales– genera ineficiencia, conflictos de interés y ausencia de una estrategia común para la preservación y gestión de Machu Picchu.

Impacto económico del turismo en Machu Picchu

Desde el sector turismo y los trabajadores que dependen de la actividad, se plantea la necesidad de que el Gobierno asuma un rol de liderazgo directo para garantizar la protección del santuario y la continuidad del turismo. La actividad turística en Machu Picchu representa hasta el 40% del turismo receptivo nacional y más del 20% del PBI regional de Cusco.

Medidas urgentes para proteger Machu Picchu

Entre las acciones consideradas indispensables destacan:

  • Aplicar el principio de autoridad frente a quienes promuevan desorden o violencia, garantizando la seguridad y el libre tránsito de turistas y trabajadores.
  • Declarar a Machu Picchu como Activo Crítico Nacional, protegiendo su infraestructura estratégica y asegurando su operatividad ininterrumpida.
  • Garantizar un proceso de licitación transparente en la ruta Hiram Bingham, que asegure formalidad, seguridad y sostenibilidad del servicio de transporte.
  • Crear una Autoridad Autónoma Nacional de carácter técnico para planificar y ejecutar la gestión integral del santuario. Mientras se implementa, se propone instalar una mesa técnica interinstitucional que atienda de inmediato problemas de seguridad, protección y control.

Y es que el turismo en Machu Picchu no puede seguir siendo rehén de conflictos locales o intereses políticos. Machu Picchu es la joya cultural del Perú, patrimonio de la humanidad y motor clave de la economía nacional. Su afectación daña la imagen internacional del país y compromete la confianza de miles de familias que dependen de esta actividad para subsistir.

