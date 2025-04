Los celulares robados ya no funcionarán con ninguna red del país

Unos 4.400 celulares por día son robados en el todo el país. Casi la mitad de los casos ocurren en Lima. En plena calle, de un arrebato, en el taxi. Desde una moto, en pleno movimiento.

Incluso los arrebatadores que, atentos a la distracción de los pasajeros, pegan el salto y a través de las ventanillas de los ómnibus también se llevan lo que no es de ellos. Muchas veces, un celular.

Para frenar las extorsiones, los secuestros, el sicariato, las estafas, homicidios y otros delitos agravados, el Ministerio del Interior puso en marcha un proceso de depuración masiva de líneas telefónicas y dispositivos asociados a identidades inexistentes.

La medida contempla la cancelación de 300.000 líneas móviles y el bloqueo progresivo de un millón y medio de celulares.

Cómo saber si un celular es robado. La denuncia es clave, fundamental. Es el primer paso para que ese equipo no sea utilizado y sea dado de baja por el sistema. Todos todos los equipos que sean denunciados como perdidos, robados o falsificados serán bloqueados y no podrán funcionar con ninguna red móvil del país.

Tras la denuncia, el IMEI (la identificación, el DNI del aparato) entra en una base de datos que desactivará ese aparato en cuanto se le quiera insertar una nueva tarjeta SIM.

Todo equipo denunciado como perdido o robado será bloqueado

Nombres Ficticios

Las líneas que dejarán de operar corresponden a unas 280 mil personas, cuyos registros presentan identidades inexistentes, falsas o inválidas. En muchos de estos casos, los datos consignados en el momento de la contratación no coinciden con registros oficiales. Muchos ejemplos detectados incluyen nombres ficticios.

"Cuando una persona va a adquirir una línea móvil no se coloca o no se registra los datos de la persona que está contratando. En este caso se pone algunos como 'mujer maravilla’, 'xxx', ‘té de manzanilla', etc. Y son obviamente datos no existentes en los registros de Reniec o Migraciones ", manifestó Elsa Huallpacusi, asesora del Ministerio del Interior.

El proceso de eliminación de líneas se extenderá hasta el 24 de abril.

Además del corte de líneas móviles mal registradas, el Mininter anunció que se bloquearán hasta 1.5 millones de equipos cuyos códigos IMEI están relacionados con actividades delictivas o han sido clonados. La ejecución de esta acción comenzará el 21 de abril y se aplicará de manera progresiva.

Huallpacusi precisó que en esta estrategia participan diez entidades públicas junto a cuatro empresas operadoras de telecomunicaciones. El propósito, indicó, es que solo personas debidamente identificadas, sean peruanas o extranjeras, puedan acceder a líneas telefónicas.

“En adelante solamente las personas correctamente identificadas tanto nacionales como extranjeros van a poder contar con una línea telefónica”, señaló Huallpacusi.

Asimismo, explicó que “de manera diaria el Osiptel va a dar de baja las líneas que sean mal contratadas y no cuenten con una identificación”.

Lista negra y lista blanca

Los dispositivos que serán desactivados incluyen aquellos reportados como robados, perdidos o con IMEI alterado (inválido, clonado o duplicado). También serán afectados los equipos no registrados en la lista blanca de Renteseg, que agrupa los terminales habilitados para operar legalmente en las redes móviles del país.

La lista negra del Renteseg contiene los dispositivos que no están autorizados a funcionar en el servicio móvil, ya sea por carecer de registro, haber sido alterados o superar los límites de importación para uso personal.

La finalidad es restringir el uso de equipos vinculados al mercado negro o que puedan estar relacionados con delitos.

Los usuarios pueden verificar el estado de su equipo ingresando a la plataforma oficial "Checa tu IMEI" de Osiptel. Al introducir el código IMEI, el sistema indicará si el dispositivo está habilitado (lista blanca) o si presenta restricciones (lista negra).

En caso de alerta, el abonado puede acudir a la tienda donde adquirió el equipo para regularizar el registro. Si no se resuelve, es posible presentar un reclamo ante Indecopi. El bloqueo no es inmediato en todos los casos, ya que se ha previsto un proceso progresivo y la notificación previa al usuario.

Operativos permanentes

La Policía ya viene realizando una serie de inspecciones en locales de venta y reparación de celulares para frenar la comercialización de teléfonos robados.

Víctor Zanabria, comandante general PNP, confirmó que los operativos están dando muy buenos resultados y que la medida en vigencia acelerará el proceso.

"Es un trabajo en conjunto que está dando buenos resultados. Alguna vez pasó con los desmanteladores de autos y funcionó. Ahora nos llama esta problemática y la estamos atacando. La Policía dispone de varias brigadas especializadas en este delito", detalló.

De este modo, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ejecutará, desde el 21 de abril de 2025, este nuevo proceso de depuración del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).

Esta medida responde a disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo 1338 y busca fortalecer la seguridad ciudadana a través del control de dispositivos vinculados a actividades delictivas o de origen irregular.

Hasta 30 años de prision

Para el exministro del Interior, Vicente Romero, el Gobierno promulgó en el 2023 un decreto legislativo que condena con hasta 30 años de cárcel el robo de teléfonos celulares. La idea con esa norma, dijo es "atacar toda la cadena delictiva, desde el que roba hasta el que comercializa el dispositivo".

La norma indica que el robo del "equipo terminal móvil, teléfono celular, equipo o aparato de telecomunicaciones, red o sistemas de telecomunicaciones u otro bien de naturaleza similar" se condenará con una pena privativa de libertad no menor de 12 ni mayor de 20 años.

Y si el robo se comete utilizando material o artefactos explosivos, así como vehículos, la pena privativa de libertad será no menor de 20 ni mayor de 30 años.

También, la pena será de esta duración cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima, si se deja a la víctima o a su familia en grave situación económica y si se abusa de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo de drogas, insumos químicos o fármacos contra esta.

Asimismo se refiere a la adquisición, venta y compra de estos objetos una vez que han sido sustraídos. "Se castiga a todos aquellos que roban celulares, compran celulares, inclusive los que adulteran los aparatos, también van a ser sancionados, y la receptación de igual manera, hasta 12 años de cárcel.

"Golpe a la criminalidad"

Esta semana la presidenta Dina Boluarte fue optimista. “El Gobierno está dando un duro golpe contra la criminalidad y la delincuencia común, evitando que líneas móviles contratadas irregularmente, así como celulares robados y de dudosa procedencia, sean utilizados en actos ilícitos como la extorsión, secuestro entre otros”, dijo.

Afirmó que esta medida se suma al bloqueo inmediato, en todas las redes de las empresas operadoras, de los celulares reportados como robados para imposibilitar que estos puedan seguir funcionando; así como el bloqueo, en un plazo máximo a los 2 días hábiles, de los celulares detectados con IMEI alterado (inválido, clonado o duplicado).

La campaña forma parte de una política más amplia orientada a reducir el uso de líneas móviles en delitos como extorsiones, fraudes y otros ilícitos. Según las autoridades, muchos de estos crímenes se cometen empleando teléfonos no vinculados a identidades reales, lo que dificulta su rastreo.

“Desde el Gobierno hemos decidido dar un paso más allá y atacar al crimen quitándole todas las herramientas que utilizan para dañar a la población. Estamos en pie de guerra contra la extorsión, contra las mafias de trata de persona, de robo, de secuestro, de estafa, de tráfico de drogas y de todos aquellos delitos que causan zozobra en nuestro país”, manifestó por su parte el ministro del Interior, Julio Diaz Zulueta.



Cabe destacar que la campaña de depuración del Renteseg se realiza luego de un proceso de validación realizado por el Osiptel, el Reniec, la Superintendencia Nacional de Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de garantizar un mayor control sobre la telefonía en el país.