Juliaca: envían a prisión preventiva a dos implicados en asalto a grifo donde robaron 10 mil soles

Tras asaltar un grifo y apoderarse de 10 mil soles, dos presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Zorros de Juliaca’ fueron enviados a prisión preventiva por nueve meses. La medida fue dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román, en el marco de una investigación por robo agravado, receptación agravada y uso de documentos falsos.

El asalto ocurrió el lunes 27 de octubre, alrededor de las 9:00 a.m., en el grifo Banhet. Cinco sujetos armados interceptaron a sus víctimas y huyeron en una camioneta blanca de placa Z6A-547. Durante la persecución policial, el vehículo quedó varado en una trocha carrozable. Dos de los delincuentes fueron capturados tras intentar escapar a pie.

Durante la audiencia, se valoraron informes policiales, declaraciones testimoniales y otros elementos que vincularían a Sebastián Fabián Callata Yucra y Jaime Pinto Payehuanca con el hecho delictivo. La medida busca garantizar el desarrollo de la investigación penal y evitar el riesgo de fuga.

Un implicado tiene antecedentes de asalto

Callata Yucra registra una condena previa de 19 años de prisión por un asalto a un banco en 2009, donde murieron dos policías. En esta nueva investigación, tres cómplices continúan prófugos tras escapar por el cerro Monos de Juliaca. Las diligencias están a cargo del Areincri PNP y el Ministerio Público.

La prisión preventiva estará vigente hasta el 26 de julio de 2026, periodo en el que el Ministerio Público deberá reunir los elementos de convicción necesarios para sustentar la acusación formal contra los detenidos.