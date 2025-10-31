Alegría y color en inauguración de Juegos Judiciales Nacionales 2025 que organiza la Corte del Santa

El encendido del pebetero olímpico en el estadio centenario Manuel Rivera Sánchez por parte de la Dra. Janet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial fue el momento culmen de la inauguración de los Juegos Nacionales Judiciales Santa 2025, que organiza la Corte Superior de Justicia del Santa, con la participación de más de 2 mil 600 deportistas, entre magistrados y servidores de 35 Cortes Superiores de Justicia y 5 órganos del Poder Judicial del Perú.

Durante la ceremonia inaugural, la Dra. Tello Gilardi recibió por parte del presidente de la Asociación de Sordos de Chimbote, una representación simbólica de la seña que representa las palabras “te amo”, como parte del agradecimiento de la comunidad por el interés mostrado en sus derechos por parte del Poder Judicial.

Más de 2,600 deportistas de 35 Cortes Superiores de Justicia participan en este evento. Fuente: Difusión.

“Quiero expresar mi saludo, agradecimiento y felicitación al presidente de la CSJSA por este liderazgo, hospitalidad y por el compromiso demostrado con esta gran fiesta deportiva del Poder Judicial”, destacó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

A su turno, el Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez, presidente de la Corte del Santa se mostró emocionado por la algarabía y el espíritu competitivo demostrado por las delegaciones. “Les doy la bienvenida y espero que esta competencia sirva para unir los vínculos familiares del Poder Judicial y también para demostrar que con esfuerzo y dedicación lograrán alcanzar el objetivo trazado en este evento deportivo, siempre actuando de buena fe y con el respeto a las reglas deportivas”, dijo.

Con el entusiasmo a tope, cada una de las delegaciones participantes desfiló ante el estrado principal, donde además se encontraban los consejeros, Carlos Zavaleta Grandez y Jhony Cáceres Valencia, el presidente de la comisión organizadora de los Juegos Nacionales Judiciales, Dr. Dwight García Lizárraga, los alcaldes Felipe Mantilla Gonzales y Walter Soto Campos, así como presidentes de Corte del país y funcionarios judiciales.