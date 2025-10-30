Mediante una resolución publicada este jueves 30 en el diario El Peruano, el gobierno peruano ha aprobado la extradición de Jossimar Cabrera Cornejo a los Estados Unidos, lugar donde enfrentara un juicio por el presunto asesinato de la peruana Sheylla Lisbet Gutiérrez Rosillo, madre de tres hijos, de 9, 5 y 3 años, y reportada como desaparecida el pasado 9 de agosto en California.

La medida fue autorizada luego de que la Corte Suprema emitiera una opinión favorable sobre el principal sospechoso del feminicidio. Según la familia de Gutiérrez, la víctima habría tenido una última comunicación en la que revelaba que planeaba denunciar a Cabrera por episodios de violencia.

Según su madre, Helga Rosillo, después de esa llamada no volvieron a tener noticias de Sheylla. En tanto, Jossimar Cabrera aseguró a la familia que las autoridades migratorias de Estados Unidos (ICE) la habían detenido; sin embargo, la cita oficial de Sheylla con esa institución estaba programada para semanas después, y además, el organismo no atendía público el día en que, según él, ocurrió la supuesta detención.

Feminicida podría enfrentar cadena perpetua

El 9 de agosto de este año, Sheylla Gutiérrez fue reportada como desaparecida en California. Días después, cámaras de seguridad registraron al presunto asesino cargando bolsas en su vehículo, las mismas que coincidían con las características del cuerpo hallado el 16 de agosto en el Bosque Nacional de Los Ángeles.

La Fiscalía del Condado de Los Ángeles emitió una orden de arresto el 22 de agosto, acusando a Cabrera del delito de asesinato con agravantes, conforme a los artículos 187(a) y 12022(b)(1) del Código Penal de California. Estos cargos contemplan penas de hasta cadena perpetua.

El implicado se entregó el 27 de agosto en la sede de Interpol Lima. Posteriormente, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición. Al respecto, en declaraciones previas, Jefferson Cortez, abogado de la familia de Sheylla Gutiérrez, explicó que el proceso de extradición de Jossimar Cabrera Cornejo podría tomar entre dos a tres meses, pese a la presión mediática que rodea el caso.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

