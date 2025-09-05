El raro caso médico de una mujer que veía a las personas como dragones por una condición cerebral

La prosopometamorfopsia es una condición psiquiátrica que altera la capacidad de percepción visual del paciente. | Composición LR

La prosopometamorfopsia es una condición psiquiátrica que altera la capacidad de percepción visual del paciente. | Composición LR

Una mujer de 52 años, residente en La Haya, Países Bajos, acudió a una clínica psiquiátrica y relató a los médicos que veía los rostros de las personas transformarse en caras de dragones. Además, aseguraba ver esas mismas figuras de forma espontánea, incluso cuando no había nadie con ella. Según sus declaraciones, estas alucinaciones eran perturbadoras y afectaban su capacidad para interactuar con otras personas.

La paciente relató que los rostros humanos comenzaban a transformarse en "figuras negras, con orejas largas y puntiagudas, y un hocico prominente". Además, adoptaban una piel similar a la de un reptil y unos ojos enormes que cambiaban de color: podían ser amarillos, verdes, azules o de un rojo brillante, escribieron los médicos en el informe clínico, en el que se indica que padece esta condición desde la infancia.

PUEDES VER: Un asteroide del tamaño de un autobús pasará esta semana cerca de la tierra y no se volverá a ver dentro de 100 años

El diagnóstico de la mujer que veía rostros como dragones

Tras realizar análisis de sangre, electroencefalogramas y exámenes neurológicos, los médicos no lograron establecer un diagnóstico. Sin embargo, una resonancia magnética cerebral reveló una serie de lesiones cerca del núcleo lenticular, una estructura del cerebro vinculada al deterioro cognitivo —frecuente en pacientes con trastornos de atención y memoria—, y en algunos casos, asociada con la esquizofrenia.

Según el informe médico, compartido por el portal Live Science, las lesiones detectadas en una zona conocida como "sustancia blanca" —también llamada "el cableado aislado del cerebro"— podrían haber sido causadas por roturas en pequeños vasos sanguíneos cerebrales. No obstante, el daño no era reciente.

Ante la ausencia de anomalías en los electroencefalogramas, los médicos plantearon la hipótesis de que la paciente presentaba una actividad eléctrica atípica en las regiones del cerebro responsables del procesamiento de colores y rostros, específicamente en la corteza occipitotemporal ventral. Esta área, ubicada en la parte posterior del cerebro, participa en el reconocimiento de objetos.

Finalmente, los médicos determinaron que la mujer padecía un tipo de prosopometamorfopsia (PMO), una afección atípica que altera la percepción de los rostros, haciendo que los rasgos parezcan agrandados o encogidos. Según los expertos, entre las posibles causas se encuentra una privación temporal de oxígeno ocurrida poco antes o después del parto.

También existe una afección similar, conocida como hemiprosopometamorfopsia (hemi-PMO), en la que solo se ve afectado un lado del rostro percibido. Esta condición se ha asociado con alteraciones en la estructura cerebral y con trastornos que afectan la función neurológica, como la epilepsia, la migraña y los accidentes cerebrovasculares.

Esta condición se presenta en muy pocos casos en seres humanos.

El tratamiento indicado por los médicos para su condición

Los médicos le recetaron a la paciente dosis diarias de ácido valproico, un anticonvulsivo que también se utiliza para aliviar migrañas y tratar síntomas del trastorno bipolar. Este tratamiento logró controlar sus alucinaciones visuales; sin embargo, la mujer comenzó a experimentarlas de forma repentina mientras dormía.

A raíz de ello, los médicos le indicaron tomar rivastigmina, un medicamento comúnmente utilizado para tratar los síntomas de la demencia causados por la enfermedad de Alzheimer o la de Parkinson. Esta solución redujo la frecuencia de las alucinaciones auditivas y llevó los síntomas a un nivel manejable. Tras tres años de tratamiento, la paciente informó que su situación laboral se estabilizó y sus relaciones sociales mejoraron.

¿Por qué este caso es único?

La prosopometamorfopsia es una afección excepcionalmente rara. Según una revisión realizada en PubMed en 2021, solo se han documentado 81 casos en la literatura médica durante los últimos cien años.

En la mayoría de los casos, las personas que experimentan esta condición solo presentan distorsiones faciales durante algunos días o semanas. Las alteraciones provocadas por la prosopometamorfopsia (PMO) hacen que los rostros humanos parezcan "demoníacos"; sin embargo, en el caso de esta paciente, no se conoce con certeza qué causó su percepción tan específica de figuras reptilianas similares a dragones.