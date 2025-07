En 2022, Cuarto Poder, dio a conocer la historia de Consuelo Estrella Rivero Hoyos, más conocida como la 'estafadora de Tinder'. Nacida en Bolivia, entró al Perú, y puso en ejecución sus planes a través de la conocida red social de citas. A sus salientes, les decía que era abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que trabajaba como coordinadora del área legal del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina y el Caribe.

Es así, como cautivaba a sus víctimas para que no sospechen de sus oscuras intenciones. Rivera Hoyos, según lo especifica el reportaje de Cuarto Poder, ya tenía antecedentes por estafa en el vecino país de Bolivia, desde donde huyó para iniciar una nueva vida en el Perú.

Estafadora de Tinder: así captaba a sus víctimas

El mencionado reportaje cuenta con la historia de un hombre llamado Julio Chirinos, quien dice que, Consuelo Rivara, logró enamorarlo en una semana y por Zoom. Lograron entablar una relación y poco a poco, ella le propuso comprar un lote de terreno en una zona exclusiva de Santa Cruz, Bolivia. Según comentó, aceptó a la inversión y pagó. "Al cabo de un par de semanas, ya estuve compartiendo los gastos de la inversión de un lote de 500 metros cuadrados al norte de Santa Cruz, valorizado en unos 150.000 dólares", aseveró.

Pero, no fue lo único, también indicó al dominical, que Consuelo hizo que pagara US$ 1.500 en cuotas mensuales, un departamento valorizado en 220.000 dólares. Tiempo después, descubrió que ella llevaba una relación paralela con otro hombre.

La estafadora de Tinder, también mantenía una relación con Germán Caballero, un empresario agricultor. Según comentó, Consuelo le dijo que estaba embarazada, lo que lo hizo dudar Es gracias a un amigo ecógrafo que descubre la mentira de Rivero. "La llamo y le digo: ‘Nunca más me vuelvas a llamar, no quiero saber nada más de ti, la foto que me has enviado es de 10 a 12 semanas, eso no es mío’ (...). Fue una mala experiencia, una persona de las más malas que he conocido en toda mi vida", aseguró.

Estafadora de Tinder usaba las mismas técnicas para sus víctimas

Consuelo Estrella Rivero Hoyos, la estafadora de Tinder, contactaba a sus víctimas a través de esta plataforma, desde donde decía que era una abogada egresada de la UNMSM, y que tenía el puesto de coordinadora legal en el PNUD. Invitaba a sus víctimas a los lujosos restaurantes donde ella hacia el pago de todo. Hecho que sorprendía a sus víctimas para que no sospecharan de sus intenciones.

No solo estafaba a sus parejas que resultaban siendo sus víctimas, sino también a los amigos de estos. Isabel resultó ser estafada con hasta 42.000 soles, por parte Rivera Hoyos. "Inicialmente, me dijo 15.000 soles y después me pidió más, en total ella me debe como 42.000 soles (...). Ella sabe perfectamente porque es su negocio, sabe que por préstamo no hay cárcel. Ya prácticamente se desentendió de la deuda", aseveró.