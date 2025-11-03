HOYSuscripcion LR Focus

Juez dicta medidas de protección para víctima de acoso en Feria de Justicia Itinerante

Comisión de Acceso a la Justicia de Ia Corte de Arequipa se desplazó a Cayarani.

El juez de Paz Letrado prohibió al agresor acercarse a la víctima. Fuente: Difusión.
Una joven de 19 años de edad víctima de acoso sexual recibió justicia durante la feria de “Justicia Itinerante” que realizó la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad de la Corte de Arequipa en el distrito más alejado de la región, Cayarani, frontera de Arequipa con Cusco.

El juez de Paz Letrado de Orcopampa, Wilmer Vera Machaca, dictó medidas de protección inmediatas durante esta nueva jornada de “Justicia Itinerante” las mismas que prohíben al denunciado Carlos H. Q. acercarse a la víctima a menos de 200 metros, seguir terapias psicológicas y que la policía nacional emita informes periódicos respecto de la situación de la víctima que era asediada por el agresor, quien la perturbaba en su centro laboral en estado de ebriedad.

Rectificación de partidas

En el acto y luego de recibir las demandas de rectificación de partidas de nacimiento correspondientes, el juez de Paz Letrado de Orcopampa, sentenció, de manera inmediata, 03 procesos de rectificación de partidas de nacimiento de niños y adultos que tenían errores.

En tanto y gracias al trabajo de los defensoras públicos, Gregorio García Salazar, Katherine Bejarano Pérez, se presentaron 7 demandas de rectificación de partidas de nacimiento, 01 de incremento de alimentos y 01 de ejecución de acta de conciliación de alimentos que serán tramitadas con la celeridad que exige las jornadas de justicia itinerante.

Por su parte, el juez de Familia, Jorge Luis Pinto Flores, integrante de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte de Arequipa, absolvió decenas de consultas de la población de Cayarani.

El psicólogo, Víctor Niebles Cuentas y la Trabajadora Social, Ligia Chipana Tapia, integrantes del Módulo Judicial Integrado, ofrecieron charlas a estudiantes del nivel secundario del colegio, San Juan Bautista de Cayarani; además de dar orientación especializada a mujeres e integrantes del grupo familiar.

Esta jornada descentralizada de justicia, se concretó gracias al apoyo y coordinaciones del Ing. Juan Gonzales Velásquez, gestor del tambo Visca Visca del programa PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la óptica CMR Arequipa que atendió los requerimientos de medición de la vista de la población adulta mayor de este alejado distrito.

La labor desarrollada por el equipo de trabajo de la Comisión de Acceso a la Justicia, en favor de 250 pobladores de escasos recursos económicos de Cayarani, resultó gratificante por cuanto al estar en zona limítrofe y su poca accesibilidad por la distancia de Arequipa, son marginados de la prestación de servicios y asistencia de instituciones del Estado.

