HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Todo sobre el paro nacional este martes 4 de noviembre
Todo sobre el paro nacional este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional este martes 4 de noviembre     
Judicialidad

Izamiento de banderas fue dedicado a sedes judiciales de aniversario

Cumplirán años de vida institucional los MBJ de Mariano Melgar, Aplao, la 2da Sala Civil Mixta Transitoria y el juzgado de Comisaría.

El izado de la bandera del Poder Judicial fue realizado por servidores judiciales. Fuente: Difusión.
El izado de la bandera del Poder Judicial fue realizado por servidores judiciales. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Arequipa, comenzó el mes de noviembre con el homenaje a los símbolos patrios como ya es costumbre en la institución. En esta oportunidad, el honor fue concedido a magistrados y servidores que imparten justicia en los Módulos de Justicia de Mariano Melgar, Aplao, la Sala Civil Mixta Transitoria, el juzgado de Paz Letrado de Comisarías y por el Día de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.

En este caso, se invitó a izar el Pabellón Nacional a los jueces superiores, Carmen Lajo Lazo, jueza superior, presidenta de la 4ta. Sala Penal de Apelaciones; Dr. Edwin Flores Cáceres, juez superior, Presidente de la Sala Laboral Transitoria y al Dr. Luis Madariaga Condori, juez superior de la Tercera Sala Civil.

La bandera de Arequipa, fue izada por los jueces Giancarlo Torreblanca Gonzales, juez del 5to. Juzgado de Familia del Módulo Judicial Integrado de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar; Dra. Gludys Alvarez Urbina, jueza del 1er. juzgado de Familia; Dra. Lizbeth Torres Choque, jueza del 3er. juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Penal para la Sanción de Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar; Dra. Fiorella Pastor Arenas, jueza del juzgado de Investigación preparatoria del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar y la Dra. Rosalú Inofuente Soncco, jueza del 5to. juzgado de Paz Letrado de Comisarias.

La bandera del Poder Judicial fue izada por los servidores judiciales, Obed Vargas Gamarra, secretario judicial del juzgado de Familia del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar; Mario Revilla Romero, técnico judicial de los juzgados de Familia; y Raúl Ramos Pérez, secretario judicial del 5to. juzgado de Paz Letrado de Comisaría.

Notas relacionadas
Tía María: titular de PCM afirma que no se puede hablar de plazos para inicio de proyecto minero

Tía María: titular de PCM afirma que no se puede hablar de plazos para inicio de proyecto minero

LEER MÁS
Sedapar programa corte de agua en Arequipa desde este martes 4 al jueves 6 de noviembre: revisa zonas afectados

Sedapar programa corte de agua en Arequipa desde este martes 4 al jueves 6 de noviembre: revisa zonas afectados

LEER MÁS
¿Qué zonas de Arequipa estarán sin luz desde el martes 4 al viernes 7 de noviembre? Aquí los horarios de corte

¿Qué zonas de Arequipa estarán sin luz desde el martes 4 al viernes 7 de noviembre? Aquí los horarios de corte

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura entrega lanyerds a trabajadores por aniversario institucional

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura entrega lanyerds a trabajadores por aniversario institucional

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Piura cumplió 151 años administrando justicia en el norte del país

Corte Superior de Justicia de Piura cumplió 151 años administrando justicia en el norte del país

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Judicialidad

Alegría y color en inauguración de Juegos Judiciales Nacionales 2025 que organiza la Corte del Santa

Juzgado Penal Colegiado dictó cadena perpetua a Ayabaquino que ultrajó a una menor de 13 años detrás de una institución educativa

ODANC Tumbes supervisó desempeño funcional en Sala Laboral Permanente del Distrito Judicial

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025