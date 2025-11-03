Izamiento de banderas fue dedicado a sedes judiciales de aniversario

La Corte Superior de Justicia de Arequipa, comenzó el mes de noviembre con el homenaje a los símbolos patrios como ya es costumbre en la institución. En esta oportunidad, el honor fue concedido a magistrados y servidores que imparten justicia en los Módulos de Justicia de Mariano Melgar, Aplao, la Sala Civil Mixta Transitoria, el juzgado de Paz Letrado de Comisarías y por el Día de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.

En este caso, se invitó a izar el Pabellón Nacional a los jueces superiores, Carmen Lajo Lazo, jueza superior, presidenta de la 4ta. Sala Penal de Apelaciones; Dr. Edwin Flores Cáceres, juez superior, Presidente de la Sala Laboral Transitoria y al Dr. Luis Madariaga Condori, juez superior de la Tercera Sala Civil.

La bandera de Arequipa, fue izada por los jueces Giancarlo Torreblanca Gonzales, juez del 5to. Juzgado de Familia del Módulo Judicial Integrado de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar; Dra. Gludys Alvarez Urbina, jueza del 1er. juzgado de Familia; Dra. Lizbeth Torres Choque, jueza del 3er. juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Penal para la Sanción de Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar; Dra. Fiorella Pastor Arenas, jueza del juzgado de Investigación preparatoria del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar y la Dra. Rosalú Inofuente Soncco, jueza del 5to. juzgado de Paz Letrado de Comisarias.

La bandera del Poder Judicial fue izada por los servidores judiciales, Obed Vargas Gamarra, secretario judicial del juzgado de Familia del Módulo Básico de Justicia de Mariano Melgar; Mario Revilla Romero, técnico judicial de los juzgados de Familia; y Raúl Ramos Pérez, secretario judicial del 5to. juzgado de Paz Letrado de Comisaría.