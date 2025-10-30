MTC implementará control facial para activación de chips ante el uso delictivo de líneas móviles

La venta ambulatoria de chips vulnera los derechos de los usuarios. Foto: OSIPTEL

La venta ambulatoria de chips vulnera los derechos de los usuarios. Foto: OSIPTEL

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) propuso evaluar la implementación de un control facial para la activación de nuevas líneas telefónicas, tras la incautación por parte de la Policía Nacional de cientos de chips presuntamente activados de forma irregular en comercios de Lima durante varios operativos.

Según las autoridades, los SIM que han sido incautados suelen estar registrados a nombre de terceros, lo que permite que una misma persona sea titular de varias líneas sin ningún tipo de control. En uno de los operativos más recientes realizados en Surquillo, la policía encontró casos en los que una sola persona figuraba como titular de hasta diez líneas telefónicas.

Ante esta situación, el MTC sugiere implementar un sistema de control facial para la activación de nuevas líneas, con el objetivo de reducir el uso irregular de chips prepago. La entidad plantea que este proceso de verificación se realice en un plazo de 30 días desde la compra del chip, y que se lleve a cabo mediante un sistema de comparación con las bases de datos del RENIEC y Migraciones.

Esta medida también busca frenar el uso de líneas anónimas para actividades delictivas, asegurando que cada persona que adquiera una línea esté debidamente identificada. Este control facial ayudará en la prevención de fraudes y suplantaciones de identidad, que a menudo están detrás de la activación ilegal de estas líneas.

El MTC ha coordinado esta propuesta con las entidades estatales y las empresas operadoras, para garantizar su implementación efectiva. Además, se detalló que el control facial podría convertirse en una herramienta esencial para la fiscalización y seguridad del sector.

Además, se discutió la actualización de la metodología para renovación de concesiones y la revisión del canon móvil.