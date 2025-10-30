HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas
Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas     Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas     Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas     
Política

MTC implementará control facial para activación de chips ante el uso delictivo de líneas móviles

El MTC propone implementar un control facial para la activación de líneas móviles, con el fin de frenar el uso irregular de chips prepago. Esta medida surge luego de la incautación de cientos de SIM vendidos sin registro de identidad en comercios de Lima.

La venta ambulatoria de chips vulnera los derechos de los usuarios. Foto: OSIPTEL
La venta ambulatoria de chips vulnera los derechos de los usuarios. Foto: OSIPTEL

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) propuso evaluar la implementación de un control facial para la activación de nuevas líneas telefónicas, tras la incautación por parte de la Policía Nacional de cientos de chips presuntamente activados de forma irregular en comercios de Lima durante varios operativos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según las autoridades, los SIM que han sido incautados suelen estar registrados a nombre de terceros, lo que permite que una misma persona sea titular de varias líneas sin ningún tipo de control. En uno de los operativos más recientes realizados en Surquillo, la policía encontró casos en los que una sola persona figuraba como titular de hasta diez líneas telefónicas.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS PRESIDENCIALES Y DERECHOS V10L4D0S | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Florcita Polo Díaz anuncia su candidatura como diputada a Somos Perú en próximas elecciones 2026

lr.pe

Ante esta situación, el MTC sugiere implementar un sistema de control facial para la activación de nuevas líneas, con el objetivo de reducir el uso irregular de chips prepago. La entidad plantea que este proceso de verificación se realice en un plazo de 30 días desde la compra del chip, y que se lleve a cabo mediante un sistema de comparación con las bases de datos del RENIEC y Migraciones.

Esta medida también busca frenar el uso de líneas anónimas para actividades delictivas, asegurando que cada persona que adquiera una línea esté debidamente identificada. Este control facial ayudará en la prevención de fraudes y suplantaciones de identidad, que a menudo están detrás de la activación ilegal de estas líneas.

El MTC ha coordinado esta propuesta con las entidades estatales y las empresas operadoras, para garantizar su implementación efectiva. Además, se detalló que el control facial podría convertirse en una herramienta esencial para la fiscalización y seguridad del sector.

Además, se discutió la actualización de la metodología para renovación de concesiones y la revisión del canon móvil.

Notas relacionadas
Lima alcanza su peor récord de tráfico en la historia: velocidad promedio de vehículos cae a 11 km/h en hora punta

Lima alcanza su peor récord de tráfico en la historia: velocidad promedio de vehículos cae a 11 km/h en hora punta

LEER MÁS
¿Cuál es la edad límite para que los adultos mayores tramiten o renueven su licencia de conducir en 2025? Esto señala el MTC

¿Cuál es la edad límite para que los adultos mayores tramiten o renueven su licencia de conducir en 2025? Esto señala el MTC

LEER MÁS
Rafael López Aliaga y exministro César Sandoval vuelven a los dimes y diretes por frustrado Tren Lima-Chosica

Rafael López Aliaga y exministro César Sandoval vuelven a los dimes y diretes por frustrado Tren Lima-Chosica

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Florcita Polo Díaz anuncia su candidatura como diputada a Somos Perú en próximas elecciones 2026

Florcita Polo Díaz anuncia su candidatura como diputada a Somos Perú en próximas elecciones 2026

LEER MÁS
Aníbal Torres revela que Pedro Castillo dio el golpe de Estado porque el Congreso ya tenía los votos para vacarlo

Aníbal Torres revela que Pedro Castillo dio el golpe de Estado porque el Congreso ya tenía los votos para vacarlo

LEER MÁS
Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

LEER MÁS
Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

LEER MÁS
María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio

María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio

LEER MÁS
Lista de candidatos a la presidencia 2026 en Perú: Rafael López Aliaga, César Acuña y otros anunciaron su postulación a las elecciones

Lista de candidatos a la presidencia 2026 en Perú: Rafael López Aliaga, César Acuña y otros anunciaron su postulación a las elecciones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Política

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025