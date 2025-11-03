HOYSuscripcion LR Focus

Módulo Corporativo Laboral recibe visita de programa presupuestal

Se busca contribuir con la celeridad procesal en esta materia.

El equipo del programa corroboró el uso adecuado de recursos y analizó indicadores de desempeño. Fuente: Difusión.
La visita de trabajo que realizaron funcionarios del Programa Presupuestal 0099. “Celeridad de los procesos judiciales laborales” a la Corte Superior de Justicia de Arequipa, realizada entre el 22 y 24 de octubre último, concluyó con éxito y permitirá fortalecer la gestión jurisdiccional laboral e impulsar acciones que contribuyan a una mayor celeridad en los procesos de la Nueva Ley Procesal del Trabajo.

La reunión de evaluación estuvo encabezada por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo, quien destacó la importancia del trabajo articulado entre los órganos jurisdiccionales y el programa presupuestal para continuar avanzando en la mejora de la administración de justicia laboral.

Asimismo participaron de las reuniones Dr. Isaac Rubio Zevallos, presidente de la Primera Sala Laboral Permanente y juez coordinador de las Salas Laborales Corporativas del Módulo Corporativo Laboral de la NLPT; Dr. Felipe Yuca Haraccallo, juez especializado del 1er. juzgado de Trabajo y juez coordinador de los juzgados especializados del Módulo Corporativo Laboral de la Nueva Ley Procesal de Trabajo.

Igualmente tomó parte la Gerente de Administración Distrital, Katherine Obando Alva y la Administradora del Módulo Corporativo Laboral de la NLPT, Milagros Arias Arenas.

Por parte del Programa Presupuestal 0099: “Celeridad de los procesos judiciales laborales”¸ tomaron parte la responsable técnica del programa, CPC. Ruty Prado Huamán, el Dr. Jorge Cornejo Casusol, integrante del equipo técnico del programa presupuestal 0099 y el analista de procesos, Ronald Ramírez Cruzado.

El equipo de trabajo del Programa Presupuestal 0099. “Celeridad de los procesos judiciales laborales”, permitió corroborar el uso adecuado de recursos, el análisis de indicadores de desempeño y la identificación de oportunidades de mejora para optimizar la atención de los procesos laborales; acciones que fortalecen la consolidación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo en la región.

