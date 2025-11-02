HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este lunes en el Callao?
Sociedad

Red de Ollas Comunes denuncia sesgo en representación oficial y favorecimiento a organizaciones alineadas con López Aliaga

La Red de Ollas Comunes de Lima solicita un presupuesto adecuado y transparente para todas las organizaciones que combaten la inseguridad alimentaria en el país.

Red de ollas comunes denuncia que José Jerí solo convocó a aliadas de RLA
Red de ollas comunes denuncia que José Jerí solo convocó a aliadas de RLA | Difusión

El presidente José Jerí anunció este 2 de noviembre un aumento de más de S/20 millones para el presupuesto de ollas comunes y comedores populares a nivel nacional. Esta inyección de recursos estaría destinada a mejorar la calidad de las raciones entregadas a más de 19.000 organizaciones, que atienden a más de un millón de personas en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, desde la Red de Ollas Comunes de Lima han manifestado a través de sus canales oficiales su preocupación por la exclusión de diversas organizaciones en la ceremonia oficial, donde, según indican, solo se reconoció a las ollas comunes aliadas a la campaña política de Renovación Popular y al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga.

Red de ollas comunes denuncia que José Jerí solo convocó a aliadas de RLA

La denuncia central de la Red de Ollas Comunes de Lima apunta a que el presidente José Jerí sesgó la representación oficial en el acto público al favorecer exclusivamente a organizaciones aliadas con Rafael López Aliaga. Este sesgo, según indican, invisibiliza y deja fuera a numerosas ollas comunes que también cumplen un rol crucial en la alimentación de comunidades vulnerables.

La red enfatizó en un comunicado que utilizar espacios institucionales para promover intereses partidarios es inaceptable y demanda un diálogo amplio, plural y representativo con todas las organizaciones de base que día a día garantizan la alimentación de miles de peruanos. Además, advierten que el presupuesto asignado ha disminuido en los últimos años, pasando de S/3.70 por persona en 2023 a solo S/2.00 en 2025, cubriendo apenas el 30% del requerimiento calórico necesario.

El llamado de la Red es claro: que se elimine cualquier tipo de favoritismo político en la asignación de recursos y en el reconocimiento público, y que se garantice la participación democrática y plural de todas las ollas comunes en los espacios institucionales, para así responder de manera justa y eficiente a la grave problemática alimentaria que enfrenta el país.

Red de ollas comunes busca reunión por riesgos en el presupuesto 2026

En una carta dirigida a la ministra de Inclusión Social, Lesly Shica, la Red de Ollas Comunes solicitó una reunión urgente para respaldar su demanda de un presupuesto digno para el ejercicio 2026. Destacan que el presupuesto actual es insuficiente y que para el próximo año no se ha previsto un incremento, lo cual pone en riesgo la continuidad y calidad de la atención que brindan estas organizaciones.

El presidente Jerí, por su parte, señaló en el evento que están haciendo esfuerzos para mejorar los fondos asignados y pidió paciencia, asegurando que cumplirán la palabra dada. Sin embargo, desde la Red reclaman que las promesas se traduzcan en acciones concretas y transparentes, y que se reconozca a todas las ollas comunes sin distinción política.

Red de Ollas comunes de Lima pide reunión para discutir presupuesto 2026

Red de Ollas comunes de Lima pide reunión para discutir presupuesto 2026

