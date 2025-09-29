HOYSuscripcion LR Focus

Proveedor de sangre de pollo para ollas comunes de Lima no contaba con licencia sanitaria: incumplía medidas básicas de higiene

Recientes informes revelan que el Consorcio San José María, encargado del procesamiento de la sangre de pollo, carecía de licencia sanitaria para la venta de la sangre de pollo adquirida por la Municipalidad de Lima.

Dirigentes de ollas comunes de SJL y SJM denunciaron en julio el mal estado de las bolsas de sangre de pollo. Foto: Municipalidad de Lima.
Dirigentes de ollas comunes de SJL y SJM denunciaron en julio el mal estado de las bolsas de sangre de pollo. Foto: Municipalidad de Lima.

En julio de este año, dirigentes de ollas comunes de los distritos de San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores denunciaron el olor nauseabundo que emanaba de bolsas de sangre de pollo entregadas por la Municipalidad de Lima. En su momento, realizaron sus quejas a los funcionarios municipales. La respuesta, que obtuvieron vía Whatsapp, causó mayor indignación, pues las autoridades afirmaron que el olor "fuerte" era propia de la sangre de pollo y que "al cocinarse, el sabor es rico”.

Sin embargo, denunciaron que, pese a cocinarla, el mal estado del producto era evidente. Ante las acusaciones, la comuna aseguró, mediante un comunicado, que “todos los procesos de adquisición se realizan conforme a la normativa vigente”, y que las compras podrán ser consultadas por cualquier ciudadano a través del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Meses después, el medio Salud con Lupa, con respaldo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), reveló que el Consorcio San José María, encargado de procesar la sangre de pollo, no contaba con la licencia sanitaria correspondiente. La empresa solo tenía autorización para el faenado de pollo, mas no para comercializar el producto entregado a las ollas comunes.

"Que el señor [Rafael] López Aliaga agradezca que nuestras compañeras que han recibido esa sangre podrida tienen buen olfato y no les han dado de comer a nuestra gente. Si no estaría pagando la reparación de las intoxicaciones masivas. Y que gracias la denuncia ya no se siguió entregando la sangre malograda", declaró para Exitosa la vicepresidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, Fortunata Palomino.

lr.pe

Consorcio tenía contrato de más de 5 millones con MML

Salud con Lupa también reveló que los 673 kilos de sangre de pollo refrigerada, adquirida por el municipio que dirige Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, habrían alcanzado un valor total de S/ 5,760,477, a un precio por kilo de S/8.55. Además del excesivo dinero otorgado al Consorcio San José María, los procesos de adjudicación también entraron en cuestionamiento.

La compañía, integrada por las empresas Negociaciones Valentina Kar, de propiedad de David Sarmiento Reyes, y Corporación JoseMaría, de Rodrigo Ramos Rojas, fue creada el 15 de mayo de este año, y doce días después firmó su contrato con la MML. Asimismo, las empresas del consorcio no contaban con antecedentes de haber vendido sangre de pollo a otras entidades estatales.

Sangre de pollo entregada por la MML como parte del Programa Anemia Cero. Foto: MML.

Sangre de pollo entregada por la MML como parte del Programa Anemia Cero. Foto: MML.

lr.pe

Extrabajadores de la empresa denuncian mal estado del local

Sumado a la falta de permisos, el consorcio enfrenta otra problemática. Según testimonios de extrabajadores, quienes prefirieron mantener su nombre en reserva, ellos fueron contratados de manera informal a través de avisos publicados en Facebook. Denuncian que no recibieron el último pago de su quincena y que, aunque manipulaban alimentos, varios de los exoperarios no contaban con carné de sanidad.

Además, declararon que la sangre de pollo llegaba en barriles plásticos azules al almacén de Comas, sin refrigeración y sin sellos de seguridad que garantizaran su adecuado estado de salubridad. Una vez en la planta, el producto era vaciado en bandejas metálicas para retirar plumas, pellejos y otras impurezas. Para este proceso se utilizaba agua de un pozo subterráneo.

lr.pe

López Aliaga llamó mentirosas a dirigentes de ollas comunes

Cuando las dirigentes de las ollas comunes hicieron pública la situación de la sangre entregada por la MML, el burgomaestre defendió a la municipalidad y desacreditó las denuncias, alegando una presunta politización de sus integrantes. "Una olla común que estamos localizando, que es politizada y está ligada a una señora de izquierda, mentirosa, asesina y ladrona, una olla dice que huele mal, pero el resto de ollas la usa. Estoy viendo lo que se puede hacer”, sentenció López Aliaga en ese momento.

A la mujer a la que el líder de Renovación Popular hacía referencia era a Abilia Ramos, dirigente de la Olla Común Nueva Esperanza en San Juan de Lurigancho (SJL), quien, en diálogo con La República, respondió a las acusaciones antes mencionadas. "Yo no he militado en ningún partido (...) Nunca he mentido, lo único que hice fue denunciar. Me indignó su respuesta porque lo dijo sin conocerme. Una vez lo invité a venir a cocinar si decía que todo estaba bien, pero prefirió insultarme desde su cargo", enfatizó.

"Siempre dicen que solo queremos más presupuesto. Pero no es solo comida. Es salud, es educación, es seguridad alimentaria. El Estado no está preparado para asumir responsabilidades. Cuando una mujer denuncia violencia, le dicen: ‘Denuncie’, pero nadie la acompaña (...) Señor alcalde, respete. No me conoce y nosotros no estamos en contra de recibir alimentos. Estamos en contra de recibir basura", añadió.

