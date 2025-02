Las universidades del Perú podrían enseñar cursos con inteligencia artificial (IA) de manera obligatoria, si el pleno del Congreso aprueba el proyecto de ley que plantea la modificación de la Ley Universitaria. Esta iniciativa, planteada por la congresista María Acuña Peralta de Alianza para el Progreso, tiene como objetivo garantizar que los egresados cuenten con "las habilidades tecnológicas necesarias que les permitan adaptarse a entornos laborales modernos y digitales, y a los retos socioeconómicos del siglo XXI".

Cursos de programación, análisis de datos, ciberseguridad y de inteligencia artificial se planean incorporar en la malla curricular de las universidades. Foto: Andina

Universidades enseñarían cursos con IA de manera obligatoria

El proyecto de ley busca la modificación de la Ley Universitaria para la "modernización del diseño curricular con la incorporación de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes". En la iniciativa, precisa que se cambiaría el artículo 40 de dicha norma para permitir la enseñanza de "asignaturas de programación, análisis de datos, ciberseguridad y el uso de herramientas digitales y/o software especializado según cada carrera; así como la introducción de cursos básicos de inteligencia artificial, blockchain y otras tecnologías". También, la formación obligatoria en educación ambiental y economía circular.

Asimismo, plantea el cambio del artículo 52 de la Ley Universitaria con la disposición de que las instituciones impulsen el "desarrollo de proyectos interdisciplinarios para alumnos que utilicen tecnología para resolver problemas reales", incluso promuevan proyectos prácticos para que los alumnos ejecuten "soluciones sostenibles aplicadas a su especialidad".

Implementar la IA en las universidades ayudaría a los estudiantes a organizar sus lecturas y actividades. Foto: Andina

Beneficios de incluir la IA en universidades

En el proyecto, se asegura que implementar la inteligencia artificial en universidades ayudará a mejorar los procesos administrativos, tales como gestión de datos, el seguimiento del rendimiento de los estudiantes y evaluaciones. De esta manera, permitirá "reducir la carga administrativa en las instituciones públicas o privadas" y los docentes se podrán enfocar en la formación de los alumnos.

Además, la IA puede proponer a los estudiantes "materiales educativos, lecturas, investigaciones o actividades personalizadas que maximice su nivel de desarrollo y comprensión de la materia".

Buscan que universitarios utilicen tecnología para resolver "problemas reales". Foto: Andina

"El uso de la Inteligencia artificial no solo brinda a los estudiantes, docentes y la generalidad de usuarios, la oportunidad de alcanzar su universo informativo, antes inimaginable, interactuando con tecnologías avanzadas, sino que también genera grandes beneficios como el fomento del pensamiento crítico de la persona, la mejora de la capacidad de resolución de problemas y la creatividad incremental a medida que se explora y utiliza estas herramientas tecnológicas", se detalla en el proyecto de ley.

¿Cuáles son las desventajas de no incorporar la IA en universidades?

La parlamentaria Acuña consideró que no utilizar la IA en las universidades podría ocasionar varios problemas, tales como la falta de preparación de los estudiantes para relacionarse con las necesidades del mercado laboral; la disminución de la competitividad de los programas académicos y universidades, debido a que los estudiantes podrían considerar a las instituciones que no manejan la IA como "menos atractivas" por no brindar una formación académica moderna y adaptada a las demandas actuales.

"Los estudiantes que no tengan el acceso adecuado a las herramientas y conocimientos relacionados con la IA, van a quedar en desventaja competitiva al ingresar al mercado laboral, con graves problemas de permanencia", se precisa en el proyecto.