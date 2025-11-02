HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Unión Comercio vs UCV EN VIVO en el repechaje de la Liga 2
Unión Comercio vs UCV EN VIVO en el repechaje de la Liga 2     Unión Comercio vs UCV EN VIVO en el repechaje de la Liga 2     Unión Comercio vs UCV EN VIVO en el repechaje de la Liga 2     
Sociedad

Frontera Perú–Brasil: comunidades de Yurúa denuncian avance del Comando Vermelho y exigen acción urgente del Gobierno

Las comunidades del distrito de Yurúa enfrentan la expansión de economías ilícitas como el narcotráfico y la tala ilegal, mientras activan iniciativas propias, como la Guardia Indígena Transfronteriza, para proteger reservas naturales y pueblos en aislamiento.

Comunidades indígenas de Yurúa denuncian alarmante expansión del crimen organizado en la frontera con Brasil
Comunidades indígenas de Yurúa denuncian alarmante expansión del crimen organizado en la frontera con Brasil | Aidesep

Las comunidades indígenas del distrito de Yurúa, en la región Ucayali, han denunciado una alarmante expansión del crimen organizado en la frontera entre Perú y Brasil, protagonizado por la presencia del grupo armado transnacional Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil conocida por el tráfico de drogas, la extorsión a comerciantes y el control de territorios urbanos mediante la violencia y la corrupción.

Según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y la Asociación de Comunidades Nativas del Distrito de Yurúa – Sheshea (ACONADIYSH), la ausencia del Estado ha permitido el avance de economías ilícitas como el narcotráfico, la tala ilegal y el contrabando, que hoy amenazan directamente la vida y los territorios de los pueblos amazónicos.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Yurúa, la comunidad indígena que defiende el bosque de las garras del narcotráfico

lr.pe

Comunidades en la primera línea de defensa

Entre las comunidades más afectadas se encuentran Oori, Santa Rosa y Koshireni, localizadas entre las cuencas de los ríos Yurúa y Breu. Estas localidades actúan como parte del cinturón de protección de la Asociación de Conservación Comunal de Yurúa (ACCY) y como bloque de amortiguamiento para las reservas indígenas Murunahua y Mashco Piro, donde habitan Pueblos Indígenas en Aislamiento (PIA) como Mashco Piro y Mastanahua.

En estas comunidades, la presencia de campamentos y chozas de personas ajenas a la población indígena ha sido documentada dentro de las reservas, mientras que avionetas clandestinas sobrevuelan la zona a baja altura entre las 2 a.m. y 5 a.m., usando pistas improvisadas para el transporte de drogas con destino final a Bolivia.

Narcotráfico, deforestación y expansión de economías ilícitas

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) ha identificado actividad de deforestación en zonas como la Quebrada La Raya, anteriormente usada como pista clandestina de aterrizaje. Fuentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) en Pucallpa confirmaron que estas aeronaves transportan drogas provenientes del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) por el corredor fluvial.

El ingreso del Comando Vermelho desde 2018 ha consolidado el control del transporte de estupefacientes en la Amazonía, mientras que la región de Ucayali ha visto un aumento en la producción de cultivos de hoja de coca, impulsado por organizaciones del narcotráfico que migraron desde el Vraem para evadir operativos antidrogas.

PUEDES VER: Congreso suprime Comisión de Pueblos pese a crisis ambiental y territorial en la Amazonía para 2026

lr.pe

Guardia Indígena Transfronteriza: respuesta desde los pueblos amazónicos

Frente a esta situación, AIDESEP, ORAU y ACONADIYSH impulsan la restauración del Puesto de Control Fronterizo del Hito 38, que servirá como base para la Guardia Indígena Transfronteriza Perú–Brasil. Este grupo indígena busca fortalecer el control territorial y proteger a las comunidades frente al crimen organizado.

“La creación de la Guardia Indígena y la reapertura del Hito 38 no son actos de confrontación, sino de esperanza y dignidad. Los pueblos indígenas sabemos organizarnos y exigimos que el Estado asuma su responsabilidad con seguridad, desarrollo y respeto”, señaló el Apu Jammer López Agustín, presidente de ORAU. La iniciativa es una medida de autodefensa pacífica para preservar la soberanía y seguridad en la frontera amazónica.

Llamado urgente al Gobierno

Las comunidades exigen presencia permanente de fuerzas de seguridad, coordinación efectiva entre los Ministerios de Defensa e Interior, protección de defensores indígenas, programas de desarrollo alternativo, mejoras de infraestructura y reconocimiento oficial de la Guardia Indígena Transfronteriza Perú–Brasil.

AIDESEP, ORAU y ACONADIYSH instaron al presidente José Jerí Oré a acudir al distrito de Yurúa y atender de manera inmediata la crisis de seguridad y abandono estatal que viven las comunidades en esta zona fronteriza.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Ucayali: Instalan la Guardia Indígena para enfrentar al crimen organizado

Ucayali: Instalan la Guardia Indígena para enfrentar al crimen organizado

LEER MÁS
Congreso suprime Comisión de Pueblos pese a crisis ambiental y territorial en la Amazonía para 2026

Congreso suprime Comisión de Pueblos pese a crisis ambiental y territorial en la Amazonía para 2026

LEER MÁS
Minería ilegal se impone en el Nanay y contamina a sus comunidades

Minería ilegal se impone en el Nanay y contamina a sus comunidades

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

LEER MÁS
Mamá de 'Maldito Cris' fue detenida en fiesta de Halloween en San Martín de Porres junto a miembro del Tren de Aragua

Mamá de 'Maldito Cris' fue detenida en fiesta de Halloween en San Martín de Porres junto a miembro del Tren de Aragua

LEER MÁS
Farmacias ya no podrán vender alimentos, tomar análisis clínicos ni tener máquinas de peluches tras disposición del Ministerio de Salud

Farmacias ya no podrán vender alimentos, tomar análisis clínicos ni tener máquinas de peluches tras disposición del Ministerio de Salud

LEER MÁS
¿Se suspenden las clases escolares este lunes 3 de noviembre en colegios peruanos? Lo que dijo Minedu

¿Se suspenden las clases escolares este lunes 3 de noviembre en colegios peruanos? Lo que dijo Minedu

LEER MÁS
¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

LEER MÁS
¿Este 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? El calendario oficial de descansos 2025 lo aclara

¿Este 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? El calendario oficial de descansos 2025 lo aclara

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Sociedad

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Triple asesinato en cevichería de Huacho: sicario disparó contra trabajador municipal y dos hermanos mientras comían

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025