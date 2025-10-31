Un carpintero fue encontrado sin vida dentro de su taller después de varios días en San Martín de Porres. | Foto: Composición LR/ América TV

El hallazgo del cuerpo sin vida de un carpintero en San Martín de Porres (SMP) ha conmocionado a los vecinos del distrito. La víctima, identificada como José Santos Luna Morales, de 71 años, fue encontrada sin vida dentro de su taller en la urbanización Villa Juanita, ubicado en el cruce de las avenidas Paramonga y Tantamayo, luego de que un fuerte olor alertara a los residentes de la zona en pleno estado de emergencia.

La Policía Nacional del Perú (PNP) ingresó al local y hallaron el cadáver en estado de descomposición, lo que sugiere que el crimen ocurrió varios días antes, aproximadamente desde el martes pasado. Según fuentes policiales, el cuerpo del hombre presentaba múltiples moretones, lo que hace presumir que fue asesinado a golpes dentro del propio taller donde trabajaba. Sus amigos habían ido a buscarlo para almorzar pero se dieron con la sorpresa de encontrarlo muerto.

Crimen contra carpintero en SMP sería por ajuste de cuentas

Testimonios recogidos por los agentes policiales señalan que dos sujetos encapuchados fueron vistos ingresando al establecimiento el martes pasado, día en que se habría cometido el crimen. Los investigadores no descartan que el ataque haya sido planificado y que los agresores conocieran los movimientos del carpintero.

Debido a la crueldad del homicidio, las autoridades manejan la hipótesis de un posible ajuste de cuentas, aunque no se descarta otra motivación. Peritos de criminalística levantaron las evidencias del lugar y continúan las diligencias para identificar a los responsables de este violento asesinato.

