Sociedad

Carpintero fue encontrado sin vida después de días en su taller en San Martín de Porres: sería por ajuste de cuentas

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga el caso tras descubrir múltiples moretones en el cadáver. Los primeros indicios apuntan a que el crimen ocurrió varios días antes, específicamente el martes pasado.

Un carpintero fue encontrado sin vida dentro de su taller después de varios días en San Martín de Porres.
| Foto: Composición LR/ América TV

El hallazgo del cuerpo sin vida de un carpintero en San Martín de Porres (SMP) ha conmocionado a los vecinos del distrito. La víctima, identificada como José Santos Luna Morales, de 71 años, fue encontrada sin vida dentro de su taller en la urbanización Villa Juanita, ubicado en el cruce de las avenidas Paramonga y Tantamayo, luego de que un fuerte olor alertara a los residentes de la zona en pleno estado de emergencia.

La Policía Nacional del Perú (PNP) ingresó al local y hallaron el cadáver en estado de descomposición, lo que sugiere que el crimen ocurrió varios días antes, aproximadamente desde el martes pasado. Según fuentes policiales, el cuerpo del hombre presentaba múltiples moretones, lo que hace presumir que fue asesinado a golpes dentro del propio taller donde trabajaba. Sus amigos habían ido a buscarlo para almorzar pero se dieron con la sorpresa de encontrarlo muerto.

PUEDES VER: Hombre muere baleado dentro de su auto, reportado como robado, cuando habría intentado recuperarlo en San Martín de Porres

Crimen contra carpintero en SMP sería por ajuste de cuentas

Testimonios recogidos por los agentes policiales señalan que dos sujetos encapuchados fueron vistos ingresando al establecimiento el martes pasado, día en que se habría cometido el crimen. Los investigadores no descartan que el ataque haya sido planificado y que los agresores conocieran los movimientos del carpintero.

Debido a la crueldad del homicidio, las autoridades manejan la hipótesis de un posible ajuste de cuentas, aunque no se descarta otra motivación. Peritos de criminalística levantaron las evidencias del lugar y continúan las diligencias para identificar a los responsables de este violento asesinato.

PUEDES VER: Tráiler se incendia en plena avenida Universitaria en San Martín de Porres y provoca fuerte congestión vehicular

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

