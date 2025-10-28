En horas de la mañana del martes 28 de octubre se reportó que un tráiler ardió en llamas e inició un incendio en plena vía pública, en San Martín de Porres. El altercado generó temor entre los vecinos, quienes huyeron del lugar y llamaron a las unidades de bomberos. Se desconoce el origen el fuego, pero se especula de una falla mecánica. Además, el chofer fue retirado del lugar para que brinde sus declaraciones sobre lo sucedido.

Debido al siniestro, las autoridades desviaron la ruta principal para que el tráfico no empeore. Se estima que en las próximas horas se pueda retirar el vehículo afectado, que ha quedado inservible y con severos daños en la parte delantera. Al lugar llegaron dos unidades de bomberos y algunos efectivos de la PNP.

La situación médica del chofer es desconocida, por el momento, y tampoco se han reportado víctimas de gravedad. El hecho fue registrado por algunos transeúntes, donde se podría apreciar el humo saliendo del vehículo y generando pánico entre los conductores que se encontraban en la zona.