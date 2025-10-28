HOYSuscripcion LR Focus

Paro de transportistas en Callao: buses apagan motores
Sociedad

Tráiler se incendia en plena avenida Universitaria en San Martín de Porres y provoca fuerte congestión vehicular

Al lugar llegaron las unidades de bomberos para frenar la expansión del fuego, por lo que se inició el desvío de vehículos para evitar contratiempos.

Tráiler prende fuego en plena avenida Universitaria. Foto: composición LR
Tráiler prende fuego en plena avenida Universitaria. Foto: composición LR

En horas de la mañana del martes 28 de octubre se reportó que un tráiler ardió en llamas e inició un incendio en plena vía pública, en San Martín de Porres. El altercado generó temor entre los vecinos, quienes huyeron del lugar y llamaron a las unidades de bomberos. Se desconoce el origen el fuego, pero se especula de una falla mecánica. Además, el chofer fue retirado del lugar para que brinde sus declaraciones sobre lo sucedido.

Debido al siniestro, las autoridades desviaron la ruta principal para que el tráfico no empeore. Se estima que en las próximas horas se pueda retirar el vehículo afectado, que ha quedado inservible y con severos daños en la parte delantera. Al lugar llegaron dos unidades de bomberos y algunos efectivos de la PNP.

La situación médica del chofer es desconocida, por el momento, y tampoco se han reportado víctimas de gravedad. El hecho fue registrado por algunos transeúntes, donde se podría apreciar el humo saliendo del vehículo y generando pánico entre los conductores que se encontraban en la zona.

Se registra incendio en galería de jr. Huanta, en Cercado de Lima cerca al Centro Comercial Paruro: al lugar llegan 27 unidades de bomberos

Se registra incendio en galería de jr. Huanta, en Cercado de Lima cerca al Centro Comercial Paruro: al lugar llegan 27 unidades de bomberos

Fuerte incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso de la República: cuatro bomberos afectados por siniestro código 3

Fuerte incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso de la República: cuatro bomberos afectados por siniestro código 3

Piura: incendio destruye tres viviendas y deja sin hogar a 16 personas

Piura: incendio destruye tres viviendas y deja sin hogar a 16 personas

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

