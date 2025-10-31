El Señor de los Milagros realizará su última procesión del año este 1 de noviembre: conoce la ruta en Lima

Procesión del Señor de los Milagros este 1 de noviembre. Foto: difusión | difusión

Procesión del Señor de los Milagros este 1 de noviembre. Foto: difusión | difusión

El 1 de noviembre, la imagen del Señor de los Milagros recorrerá por sexta y última vez las principales calles de Lima donde se reunirán varios fieles y creyentes. Por ello, la Hermandad ha publicado un mapa donde se muestra las vías que circularán, para que las personas tomen sus precauciones y tengan presente. Se espera la participación de más de 1000 personas.

Según el recorrido, compartido por la Hermandad del Señor de los Milagros, este iniciará su recorrido en el Santuario de Las Nazarenas, ubicado en el Centro de Lima, luego pasará por la avenida Tacna, jirón Callo, jirón Chancay y por la avenida Emancipación. La salida está pactada para el medio día y se estima que dure hasta las 6:00 p.m.

Último recorrido del Señor de los Milagros este 1 de noviembre

Tras esta salida, la sagrada imagen será guardada en la iglesia para volver a salir el próximo año. La transmisión de este icónico evento será emitida por las redes oficiales de la Hermandad, de principio a fin.

Como se sabe, el Señor de los Milagros, también conocido como el Cristo Moreno, realiza cada año uno de los recorridos procesionales más multidinarios del mundo. En Lima, la imagen sale en procesión cada octubre desde el histórico santuario de las Nazarenas, recorriendo las principales calles del Centro de Lima.

Misas por el Señor de los Milagros

En el marco del “Mes Morado”, el Santuario Monasterio del Señor de los Milagros de Nazarenas (alias Las Nazarenas) ha programado misas diarias en diferentes horarios: 6:00 a.m., 7:00 a.m., 9:00 a.m., 10:30 a.m., 12:00 m., 1:30 p.m., 4:30 p.m., 5:30 p.m., 7:00 p.m., 8:00 p.m. y 9:00 p.m.

Además, el templo permanece abierto todos los días de 5:45 a.m. hasta 10:00 p.m. para que los fieles participen del rezo, meditación y confesiones.

