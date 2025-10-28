HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Quinto recorrido del Señor de los Milagros: Cristo Moreno avanzó por las calles de Lima entre plegarias por seguridad y fe

Desde temprano, miles de fieles siguieron al Cristo Moreno por el Centro de Lima. En su paso por el Hospital Loayza, bendijo a enfermos y personal de salud. Entre cantos, lágrimas y fe, la ciudad volvió a teñirse de morado.

Señor de Los Milagros sale en su quinto recorrido este 28 de octubre
Señor de Los Milagros sale en su quinto recorrido este 28 de octubre | John Reyes | La República

Lima despertó con fe. A las 6:00 de la mañana de este martes 28 de octubre, la sagrada imagen del Señor de los Milagros partió del Santuario de las Nazarenas, marcando el inicio de su quinto recorrido del año. Desde distintos puntos de la ciudad, hombres, mujeres y niños se congregaron para acompañar al Cristo Moreno, que en esta jornada visitó lugares emblemáticos del Centro Histórico y hospitales de la capital, entre ellos, el Arzobispo Loayza.

La sagrada imagen avanzó por las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola y Alfonso Ugarte, acompañada por miles de fieles, cargadores, sahumadores y coros que dieron vida a la tradicional procesión organizada por la Hermandad del Señor de los Milagros. “Estoy desde las cinco de la mañana; vengo de Puente Piedra. Le pido por mi país, por la seguridad y por mis hijos”, contó una devota que, como muchos, acudió para pedir por la paz en el país.

Cristo Moreno visitó importantes puntos de la capital

Alrededor del mediodía, la procesión llegó al Hospital Arzobispo Loayza, donde cientos de personas esperaban con flores y oraciones. En el patio central se celebró una breve misa dirigida por el capellán del nosocomio, el padre Meder Inga. Pacientes y familiares participaron del acto religioso y entregaron ofrendas a la imagen del Cristo Moreno y pidiendo por la salud de sus enfermos.

“El paso del Señor de los Milagros por nuestro hospital representa esperanza y fortaleza para quienes atraviesan momentos difíciles”, señalaron desde la institución. Delegaciones del hospital rindieron homenaje a la imagen con arreglos florales, mientras los cargadores de la quinta cuadrilla ingresaron el anda al recinto ante la emoción de los asistentes.

Una tradición que une generaciones

Entre los devotos estuvieron vecinos de distintos distritos y peruanos que retornaron del extranjero para participar en la procesión. “Vengo desde California y me siento bendecida de estar cerca de la sagrada imagen. Pido por la salud de mi esposo e hijos. Solo diría a los jóvenes que tengan fe. Que sí podemos sacar adelante al Perú", comentó una compatriota, quien asiste por primera vez a la procesión. Otro de los fieles, Jesús Gutiérrez, miembro de la primera cuadrilla, destacó la preparación que implica cargar el anda: "Nos preparamos con mucha paciencia, tranquilidad, encomendándonos a nuestro Señor para que todo nos salga bien. Es un honor".

La imagen continuó su recorrido por la avenida Venezuela hasta el templo de Nuestra Señora de los Desamparados, al cual llegó aproximadamente a las 6:00 de la tarde. El último recorrido del Cristo Moreno está programado para el próximo 1 de noviembre, cuando concluirán las procesiones de este año.

Una fe que perdura

El Señor de los Milagros, cuya imagen fue pintada en el siglo XVII por un esclavo angoleño en Pachacamilla, es considerado uno de los símbolos religiosos más importantes del país. Su devoción se fortaleció tras los terremotos de 1655 y 1746, cuando el mural resistió los sismos sin daño alguno.

Cada octubre, miles de peruanos renuevan su fe acompañando al Cristo Moreno por las calles de Lima. La procesión, reconocida como una de las más grandes expresiones religiosas de América Latina, continúa siendo un punto de encuentro de esperanza, tradición y unidad nacional.

