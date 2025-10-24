HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Joven de 17 años de Ate ingresó en primer puesto a Ingeniería Industrial en la UNMSM con sencillo método de estudio: “Leía repetidamente”

Con más de un año y medio de preparación, Diego Carita enfatizó la importancia de un método de estudio organizado que le permitió superar tres intentos para ingresar a la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Después de intentarlo en tres ocasiones, Diego Carita logró ingresar en el primer puesto a la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Después de intentarlo en tres ocasiones, Diego Carita logró ingresar en el primer puesto a la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. | Foto: Composición LR/ Andina/ Difusión

Diego Davis Carita Rosa, un joven de 17 años natural de Ate, obtuvo el primer puesto en el examen de ingreso a Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Sus padres, dedicados al rubro textil y a la venta de ropa para bebé, fueron un apoyo clave en su formación y en el proceso de ingreso a la Decana de América. El nuevo estudiante sanmarquino se preparó durante más de un año y medio para alcanzar una vacante en una carrera en la que, de 928 postulantes, solo ingresó el 7,87%, es decir, 73 alumnos, según información de la Oficina Central de Admisión (OCA).

Con un gran interés por la Ingeniería Industrial, el joven sanmarquino eligió esta carrera por la versatilidad de sus contenidos. “Abarcaba muchas áreas; se enfocaba en administración, pero también en matemática y física”, señaló. En un inicio, sus amigos le sugirieron estudiar Negocios Internacionales, pero sintió que esa no era la carrera adecuada para él.

PUEDES VER: Estas son las carreras de San Marcos más difíciles de entrar: menos del 2% logra vacante en examen de admisión 2026

¿Cuál fue el método de estudio del primer puesto de Ingeniería Industrial de San Marcos?

Diego Davis Carita Rosa reveló que siguió un método de estudio sencillo que le permitió obtener el primer lugar en el examen de ingreso a la carrera de Ingeniería Industrial en San Marcos, después de tres intentos. “Repasaba todos los temas que iban a venir y tenía programados los cursos que avanzaría a cierta hora. La clave fue estudiar lo más puntual”, comentó. Lo más destacable, sin embargo, fue su paso por la academia Vonex durante la etapa de preparación, donde consideró la organización como un aspecto fundamental para su aprendizaje.

Desde los últimos años de su etapa escolar, Diego Davis Carita Rosa comenzó a prepararse para postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, reconoció que, por su falta de experiencia y organización, no supo aplicar bien sus conocimientos para obtener una vacante en la casa de estudios desde la Pre-San Marcos. “No sabía qué libros elegir. Eso me sirvió para lograr mi ingreso a San Marcos”, señaló Carita.

Con una destacada habilidad para las matemáticas, Diego Carita enfrentó dificultades en los cursos relacionados con letras, especialmente en Historia, ya que a veces le costaba recordar fechas y datos. “Leía repetidamente los libros hasta aprenderlo”, contó. Agregó que en la academia era donde más tiempo dedicaba al estudio, pues al llegar a casa prefería descansar y relajarse jugando fútbol con sus amigos, escuchando música o divirtiéndose con videojuegos.

¿Cuál es el más grande sueño del primer puesto de Ingeniería Industrial de la UNMSM una vez culmine la carrera?

Diego Carita comentó que su mayor sueño, una vez que termine la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es crear su propio emprendimiento de ropa, inspirado en el trabajo al que se dedican sus padres. Finalmente, dejó un mensaje de motivación para los jóvenes que aspiran a ingresar a la universidad y atraviesan dificultades en el proceso. “Estudien todos los cursos. Tienen que rascar puntos como sea y recuerden que siempre tienen alguna oportunidad”, expresó.

