HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

¿Este 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? El calendario oficial de descansos 2025 lo aclara

Los trabajadores en Perú se preguntan si el próximo lunes 3 de noviembre es feriado o día no laborable, ya que el Día de Todos los Santos cae en sábado, una fecha usual de descanso.

Los trabajadores en Perú se pregunta si el lunes 3 de noviembre de 2025 será feriado o día no laborable.
Los trabajadores en Perú se pregunta si el lunes 3 de noviembre de 2025 será feriado o día no laborable. | Foto: Composición LR/Andina.

Los trabajadores peruanos se mantienen a la expectativa por conocer si el próximo lunes 3 de noviembre será declarado feriado o día no laborable. Esto se debe a que el primer feriado del mes —el Día de Todos los Santos— caerá en sábado, una fecha habitual de descanso para muchos.

Ante esta situación, ha surgido la duda sobre una posible disposición del Gobierno que amplíe el descanso. Para despejar cualquier incertidumbre, es necesario revisar el calendario oficial de feriados y días no laborables establecido para el 2025.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: ¿Trabajas el feriado del 1 de noviembre? Esta es la condición legal para recibir un pago triple y que aplica para el sector privado

lr.pe

¿El 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú?

Ante las diversas consultas, el calendario oficial de feriados y descansos del 2025 precisa que el lunes 3 de noviembre no ha sido declarado feriado ni día no laborable. En ese sentido, los trabajadores deberán cumplir con su jornada habitual y asistir a sus centros de trabajo con normalidad.

¿Qué se celebra el 1 noviembre, día feriado en Perú?

El 1 de noviembre se celebra en el Perú el Día de Todos los Santos, una festividad religiosa en la que se rinde homenaje a todos los santos y mártires de la Iglesia Católica. En esta fecha, las familias peruanas también aprovechan para visitar los cementerios y recordar a sus seres queridos fallecidos, llevando flores, velas y arreglos. Es una jornada de recogimiento espiritual y tradición, que forma parte del calendario de feriados nacionales del país.

Calendario oficial de feriados en Perú 2025

  • 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.
  • 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho, conmemoración de la victoria decisiva en las guerras de independencia.
  • 25 de diciembre (jueves): Navidad, celebración del nacimiento de Jesús.
Notas relacionadas
¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

LEER MÁS
¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

LEER MÁS
¿Habrá feriado largo del 31 de octubre al 2 de noviembre en Perú este 2025? Esto dice la información oficial en la norma de El Peruano

¿Habrá feriado largo del 31 de octubre al 2 de noviembre en Perú este 2025? Esto dice la información oficial en la norma de El Peruano

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dejan explosivo en sede del Poder Judicial de Ate y carta que exige no liberar a cabecilla de banda de extorsionadores

Dejan explosivo en sede del Poder Judicial de Ate y carta que exige no liberar a cabecilla de banda de extorsionadores

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

LEER MÁS
¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

LEER MÁS
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

LEER MÁS
¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Sociedad

Falta de software impide a PNP extraer datos de celulares incautados a bandas de extorsión, señala Fiscalía

Ataque con explosivo causa destrozos en clínica de Trujillo y pacientes reclaman por seguridad: "Nos matan todos los días"

Tráiler se vuelca en la variante de Pasamayo y queda al borde del abismo: accidente causa gran congestión vehicular

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025