Los trabajadores en Perú se pregunta si el lunes 3 de noviembre de 2025 será feriado o día no laborable. | Foto: Composición LR/Andina.

Los trabajadores peruanos se mantienen a la expectativa por conocer si el próximo lunes 3 de noviembre será declarado feriado o día no laborable. Esto se debe a que el primer feriado del mes —el Día de Todos los Santos— caerá en sábado, una fecha habitual de descanso para muchos.

Ante esta situación, ha surgido la duda sobre una posible disposición del Gobierno que amplíe el descanso. Para despejar cualquier incertidumbre, es necesario revisar el calendario oficial de feriados y días no laborables establecido para el 2025.

¿El 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú?

Ante las diversas consultas, el calendario oficial de feriados y descansos del 2025 precisa que el lunes 3 de noviembre no ha sido declarado feriado ni día no laborable. En ese sentido, los trabajadores deberán cumplir con su jornada habitual y asistir a sus centros de trabajo con normalidad.

¿Qué se celebra el 1 noviembre, día feriado en Perú?

El 1 de noviembre se celebra en el Perú el Día de Todos los Santos, una festividad religiosa en la que se rinde homenaje a todos los santos y mártires de la Iglesia Católica. En esta fecha, las familias peruanas también aprovechan para visitar los cementerios y recordar a sus seres queridos fallecidos, llevando flores, velas y arreglos. Es una jornada de recogimiento espiritual y tradición, que forma parte del calendario de feriados nacionales del país.

