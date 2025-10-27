HOYSuscripcion LR Focus

¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

Antes de celebrarse el feriado oficial del 1 de noviembre, miles de trabajadores y trabajadoras se preguntan si el viernes 31 de octubre será feriado o día no laborable. El calendario oficial despeja la duda.

Los peruanos celebran cada 31 de octubre el Día de la Canción Criolla.
Los peruanos celebran cada 31 de octubre el Día de la Canción Criolla. | Foto: Composición LR/IA.

El mes de octubre llega a su fin y muchos trabajadores se preguntan si el viernes 31 de octubre será considerado feriado o día no laborable en el Perú. Ante esta duda, es fundamental revisar lo que establece el calendario oficial del Gobierno para el año 2025.

Tanto los feriados como los días no laborables son fechas muy esperadas por los trabajadores del sector público y privado, ya que representan una oportunidad para descansar, viajar o compartir tiempo en familia antes de iniciar un nuevo mes de labores.

¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú?

El viernes 31 de octubre será una fecha de doble celebración, pues mientras en gran parte del mundo se festeja Halloween, en el Perú se conmemora el Día de la Canción Criolla, una de las tradiciones más representativas del país.

Sin embargo, pese al entusiasmo por ambas celebraciones, al revisar el calendario oficial de descansos del 2025, se confirma que no ha sido declarado feriado ni día no laborable. Por tanto, las actividades laborales y educativas se desarrollarán con total normalidad en esa jornada.

¿Qué se celebra el 31 de octubre en Perú?

El Día de la Canción Criolla se celebra en el Perú cada 31 de octubre como una forma de rendir homenaje a la música criolla, una expresión cultural que combina influencias africanas, españolas e indígenas y que forma parte esencial de la identidad nacional.

La fecha fue instituida en 1944 durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, con el propósito de revalorar y difundir las tradiciones musicales peruanas, especialmente los valses, marineras, polkas y festejos que representan el alma del criollismo.

Cada año, el 31 de octubre, se realizan presentaciones artísticas, peñas y homenajes a grandes intérpretes y compositores como Chabuca Granda, Arturo “Zambo” Cavero, Óscar Avilés y Jesús Vásquez, entre otros. Aunque coincide con la celebración de Halloween, el Día de la Canción Criolla sigue siendo una fecha emblemática que reafirma el orgullo por las raíces culturales del Perú.

¿Cuál es el próximo feriado en Perú este 2025?

El próximo sábado 1 de noviembre es feriado en el Perú porque se celebra el Día de Todos los Santos, una festividad de origen religioso que rinde homenaje a todos los santos y mártires del cristianismo, conocidos o anónimos.

Esta fecha, establecida por la Iglesia Católica, busca recordar a aquellas personas que llevaron una vida ejemplar de fe. En el país, es tradición que muchas familias aprovechen este día para visitar los cementerios y honrar la memoria de sus seres queridos fallecidos, llevando flores, rezando y compartiendo momentos de reflexión.

