Chile: Jara tilda de 'imaginaria' la propuesta de Kast de expulsar a inmigrantes en avión pagado por ellos mismos
Además de cuestionar la viabilidad de la propuesta de su rival, la candidata presidencial Jeannette Jara propone reforzar las fronteras con mayor seguridad para frenar la inmigración irregular a Chile.
La candidata presidencial de la centroizquierda en Chile, Jeannette Jara, calificó de insólita e imaginaria la propuesta de su rival, José Antonio Kast, de la extrema derecha, de expulsar a los indocumentados en avión y que ellos paguen su pasaje.
Actualmente, la mayoría de chilenos vincula el aumento de la inseguridad con la inmigración irregular, que asciende a unas 337.000 personas, principalmente de origen venezolano, según cifras oficiales.
"Es una propuesta imaginaria", afirma Jara
Jeannette Jara y José Antonio Kast lideran las encuestas de cara a las elecciones del 16 de noviembre; sin embargo, ninguno cuenta con la ventaja suficiente para evitar una segunda vuelta prevista para el 14 de diciembre.
En el último debate televisado, José Antonio Kast aseguró que va a expulsar a los inmigrantes irregulares en avión. "Esas mismas personas van a colaborar a pagar su pasaje de salida de Chile", manifestó.
Jara puso en entredicho el plan de su contendiente. "Es una propuesta imaginaria, de un resultado imaginario, la de querer subir aviones que no existen y dirigir a destinos imaginarios a personas que imaginariamente pagarían su pasaje", sostuvo.
Jara propone reforzar las fronteras, usar drones y sensores térmicos
Asimismo, Jara recordó que actualmente Venezuela no está recibiendo vuelos de Chile. "Entonces, esos aviones imaginarios, ¿dónde van a aterrizar? ¿En qué aeropuerto imaginario? Realmente son muy poco serias las propuestas", cuestionó.
Para hacer frente a la inmigración irregular, Jeannette Jara propone el reforzamiento de las fronteras, con mayor presencia policial y militar, así como el uso de drones y sensores térmicos.
Además, la candidata socialista promete la expulsión de inmigrantes con faltas menores o simples. Los chilenos acudirán a las urnas con el aumento de la inseguridad como eje central del debate electoral.