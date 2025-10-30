HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Política

Compra de chalecos antibalas a empresa mexicana es inválida

El Ministerio del Interior firmó contrato con una compañía extranjera sin haber consultado con la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), a la que debió recurrir obligatoriamente en cumplimiento de la Ley N°31684, por lo que quedaría nula la adjudicación a la firma Armor Life Lab, de México.

La OGAF del Ministerio del Interior no solicitó cotización a la empresa estatal FAME, lo que podría anular el proceso. Foto: PNP
La OGAF del Ministerio del Interior no solicitó cotización a la empresa estatal FAME, lo que podría anular el proceso. Foto: PNP | Policía Nacional del Perú | PNP | Ministerio del Interior | Mininter | Ricardo Kanashiro Romero

El ocho de octubre de este año, el entonces jefe de Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del Ministerio del Interior, Ricardo Kanashiro Romero, firmó contrato con la empresa mexicana Armor Life Lab, para la provisión de 3,164 chalecos antibalas destinados a la Policía Nacional por US$2,008,989 (aproximadamente S/7,000,000).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La Oficina de Control Institucional del Ministerio del Interior, dependiente de la Contraloría General, ya había reportado que el proceso dirigido por Kanashiro evidencia cambios en los términos de referencia con la presunta intención de otorgar la buena pro a la oferta de la azteca Armor Life Lab. Ahora la entidad de control ha detectado otra grave irregularidad.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS PRESIDENCIALES Y DERECHOS V10L4D0S | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Quince días después de la suscripción del contrato entre la OGAF y Armor Life Lab, el órgano de control emitió una nueva auditoría que concluye que la compra no se ajusta a las normas y debería anularse porque se incumplió la Ley N°31684, también conocida como la “Ley FAME”, emitida el 15 de febrero de 2023.

Conforme al reporte de la Contraloría, la OGAF del Mininter, en aplicación de la Ley N°31684, debió consultar sí o sí a la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), si contaba con chalecos antibalas del Nivel IIIA, antes de recurrir a un proveedor extranjero.

PUEDES VER: “Arreglaron” en Mininter compra de 3,164 chalecos antibalas para la PNP

lr.pe

Pasándose de la raya

La OGAF no se tomó la molestia de preguntar a FAME, pese a lo dispuesto por la ley, según la documentación que presentó el Ministerio del Interior a la Contraloría.

La mencionada ley precisa que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben obligatoriamente encargar a FAME la provisión del material que requieren, porque de no hacerlo, se presentaría “una situación que podría conllevar a la nulidad de todo lo actuado”, según la Contraloría.

De hecho, el 4 de febrero de este año, el Ministerio del Interior anunció que encargó a FAME la adquisición de 7,323 fusiles de asalto Arad 5 por US$16,5 millones, de la fábrica Industrias de Armas de Israel (IWI, por sus siglas en inglés).

Entonces, ¿por qué no quiso aplicar la Ley FAME para la adquisición de chalecos antibalas?

Es más, de haber consultado la OGAF del Mininter a FAME sobre la disponibilidad de chalecos antibalas, la empresa estatal podría haber respondido que sí. El 24 de septiembre de este año, FAME firmó un convenio estratégico con la firma estadounidense High and Defense Solutions (HEDS), “para la comercialización, fabricación, co-fabricación, ensamblaje y modernización de chalecos antibalas y equipos de protección militar y policial”.

Sin embargo, la OGAF no preguntó nada a FAME.

Policía Nacional del Perú | PNP | Ministerio del Interior | Mininter | Ricardo Kanashiro Romero

El Ministerio del Interior debió comprar los chalecos antibalas a la empresa estatal FAME, según el informe de la Contraloría. Foto: CGR

PUEDES VER: Jefe de compras del Mininter renunció por escándalo de contrataciones

lr.pe

Sacando cuerpo a la ley

Ricardo Kanashiro Romero suscribió contrato a su manera con la mexicana Armor Life Lab, “inaplicando la Ley FAME, que dispone que dichas adquisiciones se realicen obligatoriamente mediante la modalidad de encargo a FAME, situación que podría conllevar a la nulidad de todo lo actuado”, según el informe de la Contraloría.

Los auditores también constataron que “la OGAF no efectuó consulta a FAME, solicitando la remisión de cotización para la adquisición de chalecos antibalas nivel IIIA (…), ni la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) realizó algún análisis u opinión legal respecto a la aplicación de la Ley FAME”.

La OGAF contestó a los auditores que la contratación para la compra de chalecos antibalas fue bajo la modalidad de “contratación con proveedores no domiciliados en el país excluidos de la Ley General de Contrataciones Públicas”.

Pero la Contraloría reiteró que dicha modalidad no procede. El Mininter debió “remitir los términos de referencia o especificaciones técnicas (de los chalecos antibalas) a FAME, a fin que esta empresa envíe su propuesta y pueda ser evaluada por la PNP, a efectos del inicio del procedimiento de encargo y posterior formalización”.

Por estas consideraciones legales, el contrato de la OGAF con Armor Life Lab sería inválido.

La República consultó al Ministerio de Interior si dejará sin efecto el contrato con la compañía mexicana, pero al cierre de edición no recibió respuesta.

La Contraloría otorgó cinco días al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, para que aplique las correcciones necesarias para que se cumpla con la compra de los chalecos antibalas.

PUEDES VER: Mininter: manipulación en proceso de compra de chalecos antibalas

lr.pe
Notas relacionadas
“Arreglaron” en Mininter compra de 3,164 chalecos antibalas para la PNP

“Arreglaron” en Mininter compra de 3,164 chalecos antibalas para la PNP

LEER MÁS
Jefe de compras del Mininter renunció por escándalo de contrataciones

Jefe de compras del Mininter renunció por escándalo de contrataciones

LEER MÁS
Mininter: manipulación en proceso de compra de chalecos antibalas

Mininter: manipulación en proceso de compra de chalecos antibalas

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

LEER MÁS
Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

LEER MÁS
Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

LEER MÁS
Keiko Fujimori postulará por cuarta vez a la Presidencia: Luis Galarreta y Miki Torres la acompañan en elecciones 2026

Keiko Fujimori postulará por cuarta vez a la Presidencia: Luis Galarreta y Miki Torres la acompañan en elecciones 2026

LEER MÁS
María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio

María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio

LEER MÁS
Rosa María Palacios: “Keiko sabe que no ganará, pero seguirá gobernando desde el Congreso”

Rosa María Palacios: “Keiko sabe que no ganará, pero seguirá gobernando desde el Congreso”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Falta de software impide a PNP extraer datos de celulares incautados a bandas de extorsión, señala Fiscalía

Política

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025