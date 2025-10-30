HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Sociedad

Paro de mercados en Lima y Callao este 6 de noviembre: gremio Confenatm denuncia extorsiones y protesta contra 'multas' de Sedapal

La medida podría impactar el abastecimiento de productos de primera necesidad. Los organizadores advierten sobre posibles escaladas del paro si no hay avances en las negociaciones con las autoridades.

Comerciantes de 1.800 mercados de Lima y Callao se unirán a un paro el 6 de noviembre en protesta por las sanciones impuestas por Sedapal, que consideran arbitrarias y excesivas.
Comerciantes de 1.800 mercados de Lima y Callao se unirán a un paro el 6 de noviembre en protesta por las sanciones impuestas por Sedapal, que consideran arbitrarias y excesivas. | Composición LR

Comerciantes de aproximadamente 1.800 mercados y centros de abasto de Lima Metropolitana y el Callao realizarán un paro de sus actividades el próximo jueves 6 de noviembre, en protesta contra sanciones que consideran arbitrarias y excesivas impuestas por la empresa estatal de agua potable Sedapal.

La convocatoria, liderada por Carlos Aguilar Contreras, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores en Mercados y Comercios del Perú (CONFENATM), se da como un llamado urgente el sector comercial de abastos, que advierte un impacto en su economía y denuncia una reglamentación aplicada ''en forma malévola''. Según el gremio, las multas que se incorporan al recibo de agua pueden alcanzar hasta S/ 20.000 mensuales para un solo mercado, lo cual incluso califican como una nueva modalidad de ''extorsión''.

Exigencias del gremio a las autoridades

Los comerciantes exigen principalmente la modificación del Decreto Supremo N.º 010‑2019 del Ministerio de Vivienda, que según el gremio está siendo utilizado irregularmente para aplicar sanciones a mercados tradicionales, aunque la norma fue concebida para empresas que manipulan productos químicos peligrosos.

Carlos Aguilar indicó a La República: “Estamos prácticamente denunciando una nueva extorsión. Esta vez no a través de la delincuencia, sino a través de Sedapal. Están utilizando en forma malévola el Decreto Supremo N.º 010 del año 2019 para poner multas. Este reglamento viola el debido proceso porque no permite que el comerciante pueda hacer sus recursos conforme a su reclamo”.

Además, advierten que las sanciones conllevan el corte del agua y el taponeo de desagües a mercados que simultáneamente están al día con el consumo. La República se contactó con Sedapal y el Ministerio de Vivienda para conocer su postura frente a las acusaciones, pero no obtuvo respuesta.

Otra exigencia es la atención a la inseguridad ciudadana que afecta a los comerciantes: el gremio pide al Ministerio del Interior el despliegue de al menos cuatro efectivos policiales por mercado para contener el avance de la delincuencia en estos espacios. Por último, exigen que se cumplan las leyes 26569 y 27304, junto con sus reglamentos, para que las municipalidades y COFOPRI entreguen los títulos de propiedad a los mercados de abastos.

Mercados de abasto en Lima y Callao acatarán paro este 6 de noviembre.

Mercados de abasto en Lima y Callao acatarán paro este 6 de noviembre.

Paro del 6 de noviembre en Lima y Callao

La medida implica que miles de comerciantes dejarán de atender al público por un día, lo que podría generar interrupciones en el abastecimiento diario de productos de primera necesidad para consumidores de Lima y Callao. Si no hay avances en la negociación, los organizadores advierten que la acción podría escalar a un paro nacional, lo que incluiría mercados de todo el país.

Para los comerciantes, la combinación de sanción elevada, interrupción del servicio de agua y falta de vías de apelación representa una presión financiera y operativa que, consideran, atenta directamente contra su negocio y la salud pública de los mercados. Por ejemplo, denuncian que el recibo llega con “consumo de agua S/ 2.000 + multa S/ 20.000”.

El próximo lunes, los gremios convocaron a conferencia de prensa en San Juan de Lurigancho para confirmar los detalles operativos de la protesta y hacer públicos los avances de las conversaciones con las autoridades. Por ahora, indica que ya han existirían algunos acuerdos, pero que faltan concretarse: ''Ya pasaron varios días y no vemos que el ministro nos entregue la resolución ministerial''. ''Queremos pedir al Ministro de Vivienda que cumpla su palabra, que nos envíe lo que ya se acordó'', reiteró.

¿Dónde será el paro y a qué hora?

La convocatoria al paro y movilización de manera pacífica es para todos los mercados de Lima y Callao este 6 de noviembre. Pueden portar sus banderolas y concentrarse desde las 9:00 a. m. en los siguientes puntos:

  • Cono Este: Óvalo de Caja de Agua – San Juan de Lurigancho
  • Cono Sur: Av. Abancay (cuadra 1) – Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores
  • Cono Norte: Plaza San Martín – comerciantes de Comas, Independencia, Puente Piedra y otros
  • Centro: Parque Universitario – representantes de Ventanilla, Callao y otros distritos

