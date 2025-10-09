Paro regional en Cajamarca: organizaciones marchan en Jaén mientras la carretera FBT sigue bloqueada por ronderos

Este jueves 9 de octubre se cumplen cuatro días del paro regional en Cajamarca que emprendieron las rondas de Cutervo y al que se han sumado diversas organizaciones y colectivos sociales para pedir al Ejecutivo nacional atención urgente a sus reclamos. En la ciudad de Jaén se desarrolló una masiva marcha, mientras que la carretera Fernando Belaúnde Terry (FBT) sigue bloqueada a la altura del sector Chiple.

Marcha en Jaén

Tras despejar temporalmente la vía FBT en el centro poblado Chamaya y se recupere la comunicación entre las provincias de Jaén (Cajamarca) y Bagua (Amazonas), los manifestantes se trasladaron a Jaén para realizar una marcha multitudinaria por las calles principales. Aquí participaron miembros y dirigentes del Sutep, gremios de transporte, frentes de defensa, estudiantes universitarios, autoridades y más organizaciones.

El clima de tensión y el temor a que haya eventuales saqueos durante esta movilización llevó a que algunos mercados y comercios privados dejen de funcionar. Previamente, el miércoles, se reportó una gran asistencia de público a los centros de abasto para adquirir productos de primera necesidad por el riesgo de que haya indisponibilidad de alimentos en los días siguientes.

Ronderos mantienen bloqueo en Chiple

Si bien la carretera FBT, que une a la costa y la selva nororiental, fue liberada en Chamaya, esto no ha ocurrido en el centro poblado Chiple. Aquí las rondas campesinas mantienen bloqueada la pista, lo que impide que los vehículos de pasajeros o de carga que salieron de Chiclayo (Lambayeque) o que retornan puedan llegar a sus destinos. El paso de las horas y la firme negativa a una tregua, generó que ronderos y transportistas se enfrenten.

Medios locales informan que ciudadanos de Cutervo (Cajamarca) llevan alimento y agua a los ronderos en Chiple, situación que ha exasperado los ánimos de los pasajeros y transportistas varados, pues a ellos no se les estaría permitiendo abastecerse para continuar esperando por el pase.

Ronderos continúan bloquenado Chiple. Foto: Radio Ilucán

Reclamos

Como se ha venido informando en estos días, los reclamos que promueven este paro regional en Cajamarca son diversos, no obstante, resaltan los pedidos de las rondas por el mejoramiento de las carreteras en la provincia de Cutervo. De igual manera, demandan la atención y solución a las deficiencias y carencias en los servicios de salud y educación básica. Solicitan también la culminación y entrega de obras paralizadas o inconclusas.

El Gobierno Regional de Cajamarca, mediante un comunicado, exhortó al primer ministro Eduardo Arana y al resto de carteras involucradas a conformar en el breve plazo una mesa de trabajo que tenga la participación activa de la población mediante sus dirigentes. Se espera que en el transcurso de las horas haya alguna respuesta de parte del Gobierno nacional.