Sociedad

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 30 de octubre de 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Cada martes, jueves y sábado, Intralot llega con el Pozo Buenazo de La Kábala. El pozo ha acumulado suma más de 3 millones de soles.

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 30 de octubre 2025.
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 30 de octubre 2025. | Foto: La Kábala

El conocido juego de lotería La Kábala, que consiste en escoger 6 de 40 números posibles para participar en su pozo Buenazo, realizará su próximo sorteo este jueves 30 de octubre. El monto acumulado asciende a S/3.504.440 y en las próximas horas podrás conocer tanto los números de las bolillas ganadoras como las combinaciones premiadas.

¿Cómo jugar la Kábala?

Primero, mediante la plataforma oficial de Intralot, debes seleccionar tu jugada ganadora con los 6 números que prefieras.

TODO SOBRE EL ANUNCIO DEL NUEVO PARO NACIONAL | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Segundo, de manera opcional, podrías marcar la opción 'Chau Chamba' para participar en un sorteo adicional exclusivo con los mismos 6 números. De ganar, tendrías el chance recibir S/5.000 mensuales por un periodo de 20 años.

Por último, completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago favorito y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de la Kábala.

¿Qué puedo hacer para aumentar mis posibilidades de ganar en la Kábala?

La Kábala te permite jugar de dos maneras: Jugada simple, que te permite marcar 6 de 40 números y participar por el pozo Buenazo y jugada múltiple, que te permite marcar entre 7 y 15 números, con un costo individual por cada número adicional. Con esta opción podrías incrementar tus posibilidades de ganar.

¿Cuánto cuestan las jugadas múltiples?

Si bien una jugada simple de la Kábala cuesta S/2, la jugada múltiple varía, ya que el costo por bolillas aumenta: 7 números a S/14, 8 números a S/56, 9 números S/168, 10 números S/420 y 15 números a S/10.010.

¿Cuáles son las bolillas que más frecuentes en la Kábala?

Las bolillas que más salen son las del número 3, 20 y 37; y la que menos ha salido, la número 14.

¿Dónde puedo ver el sorteo de la Kábala en vivo?

El sorteo suele transmitirse en vivo a las 10:00 p. m., cada martes, jueves y sábado, a través de la página de Facebook de La Tinka.

