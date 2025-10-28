HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 28 de octubre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Intralot realiza el sorteo de La Kábala los martes, jueves y sábados. En esta ocasión, se revelarán las bolillas ganadoras del pozo, que acumuló S/3.434.782

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 28 de octubre 2025.
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 28 de octubre 2025. | Foto: La Kábala.

Este martes 28 de octubre se llevará a cabo un nuevo sorteo de La Kábala, la popular lotería de Intralot, que en esta ocasión ofrece un Pozo Buenazo acumulado de S/3.434.782. Los resultados, incluyendo la jugada ganadora y las combinaciones más destacadas, se publicarán las próximas horas. Miles de apostadores de todo el país siguen con emoción este sorteo, que cada semana entrega premios y mantiene viva la esperanza de ser el próximo ganador.

¿Cómo jugar La Kábala?

Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte: 

  • Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.
  • Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.
  • Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.

¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!

¿Cómo ver el sorteo de la Kábala en vivo?

El sorteo será transmitido en vivo a través de la página de Facebook de la Tinka desde las 10.00 p. m., donde se darán a conocer los números ganadores. En esta nota se presentarán los resultados de la jornada, la jugada más destacada y toda la información sobre este popular juego de azar. Algún participante podría convertirse en el próximo afortunado ganador.

