Sociedad

Asesinan a animalista en la puerta de su refugio de animales en Huaura: 110 mascotas quedan en abandono

Roger Flores Palomino, también conocido como el 'Ángel de los animales', recibió más de seis impactos de bala. Los animalitos que estaban bajo su cuidado permanecieron en la zona del crimen, distrito de Santa María, en la provincia de Huaura.

Animalista era muy querido por sus vecinos y colaboradores en Santa María, Huaura.
Animalista era muy querido por sus vecinos y colaboradores en Santa María, Huaura.

Piden que crimen no quede impune. La noche del martes 28 de octubre, Roger Flores Palomino, de 43 años, fue asesinado a balazos en la puerta de su refugio de animales en el sector de Pueblo Viejo, Huaura. Flores era responsable de uno de los albergues más grandes del distrito de Santa María, en la provincia. Allí viven perros y gatos que ahora han quedado sin su cuidador.

De acuerdo a las primeras investigaciones, el también conocido como 'Ángel de los animales' habría sido llamado desde los exteriores de su refugio y, al salir, recibió más de seis impactos de bala que terminaron con su vida. Su cuerpo fue hallado a un lado de los corrales donde estaban las mascotas adoptadas y, posteriormente, levantado por la Fiscalía y PNP.

lr.pe

Perritos y gatitos quedan en abandono

Los familiares de la víctima llegaron al lugar del crimen, así como sus conocidos, quienes colaboraban con donaciones para los animalitos rescatados: cerca de 80 perros y 30 gatos. A pesar de la precariedad, Roger había construido casitas hechas de jabas de frutas de madera sobre una extensa área de tierra y pasto. Tras su asesinato, algunos canes permanecían en la zona.

Tras el crimen, veterinarios de la zona llegaron para brindar revisión médica a los animalitos, mientras que los vecinos piden la declaratoria de emergencia en esta jurisdicción de la región Lima. Roger deja como deudos a su esposa y menor hijo, según reportaron medios locales. "Siempre ha sido una buena persona. Justicia para el señor Roger", declaró una testigo.

