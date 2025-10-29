HOYSuscripcion LR Focus

Adopción responsable: perrito que fue rescatado se encuentra en busca de un nuevo hogar

Un cachorro de 1 año y medio fue golpeado por otros canes cuando se encontraba merodeando por un parque en Ventanilla. Hoy, la pequeña mascota busca una familia quien lo pueda adoptar.

Perrito rescatado busca ser adoptado por un familia.
Perrito rescatado busca ser adoptado por un familia. | Composición LR | Difusión

Peluchín, es un perro rescatado en Ventanilla, fue encontrado con golpes y heridas en su cuerpo que se habían infectado por no recibir los cuidados necesarios. Soportó dolor e indiferencia hasta que lograron auxiliarlo en una veterinaria cercana. Hoy, sus heridas son cicatrices que se vienen curando en su piel, pero aún le falta sanar la más importante por la ausencia de una alta dosis de amor.

La pequeña mascota busca ser adoptado por una familia que le pueda abrir las puertas de su casa y de su corazón para ser feliz. Peluchín no solo recibe cariños, también los da, es un can amigable, amoroso y faldero. Tiene buena relación con niños y otros perros. Luego de que amables vecinos lo rescataran y difundieran su caso, por si estaba perdido, se conoció que fue abandonado a su suerte.

Peluchín es un perrito macho de un año y medio aproximadamente. Raza pequeña. Foto: Difusión.

Peluchín es un perrito macho de un año y medio aproximadamente. Raza pequeña. Foto: Difusión.

Adopción de corazón

Peluchín necesita encontrar un hogar o refugio temporal, ya que las personas que lo socorrieron no lo pueden mantener por temas de espacio y tiempo. La veterinaria que revisó a la mascota descartó que este tenga enfermedades contagiosas. Hasta el momento, ha sido desparasitado y ha recibido una dieta especial para recuperar el peso perdido durante su época de abandono.

Para la adopción o ayuda, puedes comunicarte al número telefónico 947362759. El pequeño cachorro espera encontrar una familia responsable que sepa darle cariño y amor. Pregunta por Peluchín en WhatsApp.

¿Qué pasos se deben seguir para realizar una adopción responsable de una mascota?

  • Antes de adoptar, es fundamental evaluar si puedes comprometerte a cuidar de una mascota. Considera tu estilo de vida, tu tiempo disponible, tu presupuesto y cualquier restricción en tu vivienda.
  • Infórmate sobre diferentes razas y tipos de animales para entender mejor sus necesidades específicas, como ejercicio, cuidado de salud y espacio.
  • Haz preguntas sobre el historial médico, comportamiento y necesidades del animal. Asegúrate de que se te proporcionen detalles sobre cualquier tratamiento médico o necesidades especiales.
  • Prepara tu hogar para la llegada de la mascota. Esto incluye tener todos los suministros necesarios (cama, comida, juguetes, etc.) y hacer ajustes en el hogar para garantizar la seguridad de la mascota.

