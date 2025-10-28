HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Sociedad

¿Habrá paro de transportistas este miércoles 29 de octubre?: esto dicen los gremios ante el aumento de muertes en pleno Estado de Emergencia

Transportistas piden mayor seguridad tras el aumento de delincuencia en el país. Exigen a las autoridades una mesa de diálogo para poder proponer soluciones ante las extorsiones.

Paro de transportistas este 29 de noviembre. Foto: difusión
Paro de transportistas este 29 de noviembre. Foto: difusión | difusión

El clima de inseguridad que se vive en la capital ha encendido las alarmas entre los gremios de transporte público. Tras el asesinato de un conductor en el Callao, ocurrido durante su jornada laboral en plena vía pública, diversos colectivos de transportistas han decidido alzar la voz y exigir respuestas concretas a las autoridades del gobierno de José Jerí. Por esa razón, se especula que este miércoles 29 de octubre se realice un nuevo paro de transportistas.

Durante la mañana de este martes, un grupo de transportistas bloqueó la avenida Néstor Gambeta, una de las principales vías del Callao, en señal de protesta por la violencia que afecta al sector. Los manifestantes denunciaron que los choferes trabajan expuestos a asaltos, extorsiones y ataques, mientras las autoridades no ofrecen medidas efectivas de protección.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL ANUNCIO DEL NUEVO PARO NACIONAL | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

“Ya no podemos seguir viviendo con miedo. Todos los días salimos sin saber si regresaremos a casa”, expresó uno de los dirigentes durante la manifestación.

PUEDES VER: 'Brujito', el chofer asesinado que levantó al Callao en un nuevo paro de transporte en pleno estado de emergencia

lr.pe

Protestas improvisadas y convocatorias a nuevos paros

Pese a que la movilización de hoy fue calificada como improvista, los gremios aseguran que la indignación y el temor entre los transportistas es generalizado. Julio Campos, representante del sector, reconoció a La República que la jornada no fue planificada, pero consideró que era necesaria ante la falta de atención del Gobierno. Además, descartó un posible paro este miércoles 29 de octubre.

“La paralización de hoy ha sido algo improvisado, pero de igual manera esperamos que las autoridades respondan a nuestras quejas”, declaró Campos. Además, adelantó que el 14 de noviembre se convocará a una paralización general del transporte en Lima y Callao como una forma de rendir homenaje a los conductores asesinados y exigir resultados concretos.

“Hay que ser más maduros. Para el 14 va a haber un paro general y vamos a rendir honor a los hermanos fallecidos en una sola jornada”, señaló.

Por su parte, el dirigente Ojeda precisó que, como medida simbólica, este miércoles se realizará un apagado de motores de tres minutos en toda Lima Metropolitana. “Es un estado de protesta y exigencia. Queremos que se escuche nuestro reclamo por seguridad”, afirmó.

PUEDES VER: Transportistas acatan paro en Callao: liberan av. Gambetta y exigen presencia José Jerí tras muerte de chofer

lr.pe

Alcalde de Lima promete respaldo al sector

Ante la tensión generada por las manifestaciones, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se pronunció sobre la situación y aseguró que el municipio está evaluando medidas para reforzar la seguridad en las principales rutas de transporte público.

“Lo que necesitamos es darle respaldo a este sector. Son miles de trabajadores que día a día ponen en riesgo su vida y merecen condiciones seguras para laborar”, indicó el burgomaestre.

Mientras tanto, crece la expectativa sobre las próximas medidas que adoptarán los gremios de transporte. Los dirigentes han anunciado dos fechas clave de protesta: el martes 4 de noviembre, cuando se realizará una paralización total en Lima y Callao; y el 14 de noviembre, que se convocará a un paro general en todo el país. Pese a que ya se habían iniciado el diálogo con el Ejecutivo en el anterior paro, ambas convocatorias buscan presionar al Gobierno para establecer una grupo de trabajo que permita atender las demandas del sector y garantizar mayor seguridad para los conductores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Transportistas acatan paro en Callao EN VIVO: liberan av. Gambetta y exigen presencia José Jerí tras muerte de chofer

Transportistas acatan paro en Callao EN VIVO: liberan av. Gambetta y exigen presencia José Jerí tras muerte de chofer

LEER MÁS
'Brujito', el chofer asesinado que levantó al Callao en un nuevo paro de transporte en pleno estado de emergencia

'Brujito', el chofer asesinado que levantó al Callao en un nuevo paro de transporte en pleno estado de emergencia

LEER MÁS
Gremios analizan la posibilidad de un paro tras seguida de ataques a transportistas pese a medidas del Ejecutivo

Gremios analizan la posibilidad de un paro tras seguida de ataques a transportistas pese a medidas del Ejecutivo

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Señor de los Milagros EN VIVO: sigue por dónde va la sagrada imagen en su quinto recorrido en Lima

Señor de los Milagros EN VIVO: sigue por dónde va la sagrada imagen en su quinto recorrido en Lima

LEER MÁS
¿Suspenderán las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

¿Suspenderán las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

LEER MÁS
¿A qué hora comienza la procesión del Señor de los Milagros en Lima este martes 28 de octubre?

¿A qué hora comienza la procesión del Señor de los Milagros en Lima este martes 28 de octubre?

LEER MÁS
Transportistas anuncian paro este 4 de noviembre en Lima y Callao por ola de violencia y falta de seguridad

Transportistas anuncian paro este 4 de noviembre en Lima y Callao por ola de violencia y falta de seguridad

LEER MÁS
Bus de línea '10A' choca contra Ferrocarril Andino en El Agustino: reportan heridos y tráfico hacia Puente Nuevo

Bus de línea '10A' choca contra Ferrocarril Andino en El Agustino: reportan heridos y tráfico hacia Puente Nuevo

LEER MÁS
Municipalidad de Lima inaugura nueva vía sin peaje que conecta Ate, La Molina y Santa Anita como alternativa a Evitamiento

Municipalidad de Lima inaugura nueva vía sin peaje que conecta Ate, La Molina y Santa Anita como alternativa a Evitamiento

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Al menos 14 muertos deja nuevo ataque de Estados Unidos contra 4 presuntas narcolanchas en el Pacífico

Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO HOY: horarios y canales para ver el duelo entre Cristiano Ronaldo y Karim Benzema

Transportistas acatan paro en Callao EN VIVO: enfrentamientos, pocos buses y bloqueo de av. Néstor Gambetta tras asesinato de conductor

Sociedad

Transportistas acatan paro en Callao EN VIVO: enfrentamientos, pocos buses y bloqueo de av. Néstor Gambetta tras asesinato de conductor

Alcalde de SJL advierte que toque de queda no sería viable y pide mayor presupuesto para su distrito: “Ninguna política funciona sin recursos”

Corte de luz en Cusco desde el 27 al 31 de octubre: ¿qué zonas serán afectadas por Electro Sur Este?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Pedro Castillo en juicio oral previo a las Elecciones Generales: "En abril del 2026 vamos a recuperar el gobierno"

Gustavo Gorriti recibe el premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2025

Anulación judicial de concesiones mineras en Puno pone en riesgo beneficios de comunidades campesinas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025