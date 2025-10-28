HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Estudiante de ingeniería sufre brutal agresión camino a una reunión y acaba en emergencia en SMP

Los vecinos denunciaron que este tipo de agresiones son comunes en la zona, donde se registran peleas y disparos en la madrugada. El joven de 18 años fue llevado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia.

Joven estudiante de ingeniería brutalmente agredido por pandilleros en San Martín de Porres
Joven estudiante de ingeniería brutalmente agredido por pandilleros en San Martín de Porres | Foto: captura América

Un joven estudiante de ingeniería de 18 años fue brutalmente agredido por pandilleros cuando salía de su casa rumbo a una reunión en el distrito limeño de San Martín de Porres. La víctima quedó inconsciente y fue trasladada de emergencia al hospital Cayetano Heredia debido a la gravedad de sus lesiones.

El ataque ocurrió en plena vía pública, frente a los vecinos, quienes denunciaron que este tipo de agresiones son frecuentes en la zona. Además, señalaron que es común que se produzcan peleas en las calles y que los agresores graben los hechos para difundirlos en redes sociales.

Joven es agredido por pandilleros y vecinos de San Martín de Porres exigen mayor seguridad

Una compañera de trabajo del joven estudiante relató que recién había salido de su domicilio cuando fue interceptado por un grupo de sujetos, quienes lo golpearon con objetos contundentes.

La víctima quedó inconsciente sobre el pavimento y los testigos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia para auxiliarlo. Fue trasladado al hospital Cayetano Heredia, donde tras horas de atención médica lograron estabilizarlo. Posteriormente, fue dado de alta y se recupera en su domicilio.

Los vecinos aseguraron que los enfrentamientos entre pandillas juveniles son frecuentes y han ido en aumento. Incluso mencionaron que a veces se escuchan disparos durante la madrugada y que los agresores suelen grabarse para subir los videos a redes sociales, lo que representa un peligro para la comunidad.

Ante esta situación, los residentes de San Martín de Porres exigen mayor seguridad y reclaman que las autoridades tomen medidas concretas para frenar estos actos. “La Policía no patrulla con frecuencia y no hay vigilancia en las zonas más conflictivas. No queremos esperar a que ocurra una tragedia mayor”, declaró uno de los vecinos a América Noticias. Por el momento, no se ha identificado a los responsables, mientras la Policía continúa las investigaciones y revisa los videos registrados.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

