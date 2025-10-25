SEAL anuncia corte de luz en Arequipa: ¿qué distritos se quedarán sin electricidad este domingo 26 de octubre?
La interrupción del servicio de energía eléctrica se realizará en varias zonas de diferentes distritos de Arequipa. Conoce cuáles serán los horarios de los cortes.
- ¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros en su regreso al Callao este 26 de octubre?
- Asesinan a chofer de combi y dejan herido a su pasajero en el Callao en pleno estado de emergencia
Arequipa. La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) programó cortes de luz en varios distritos de la región para este domingo 26 de octubre. La suspensión del suministro de energía eléctrica responde a los trabajos de mantenimiento y otras acciones que realizará la compañía responsable.
Cabe resaltar, que para el domingo se programó un corte generalizado en más de 25 distritos con una duración de ocho horas. En esta nota, te compartimos las zonas, horarios y distritos donde habrá la restricción del servicio.
TE RECOMENDAMOS
CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Tía María: agricultores del Valle de Tambo presentaron medida cautelar para suspender proyecto minero
Corte de luz, domingo 26 de octubre: horarios y zonas
Varias zonas de La Joya tienen un corte de luz programado desde las 6.00 a. m.m hasta las 8.00 a. m.
Seal anuncia corte de luz para este domingo. Foto: difusión
Varias zonas de Camaná, José María Quimper, Mariscal Cáceres y Samuel Pastor, en la provincia de Camaná, tienen corte de luz programado desde las 6.00 a. m. hasta las 8.00 a. m.
Seal anuncia corte de luz para este domingo. Foto: difusión
Seal anuncia corte de luz para este domingo. Foto: difusión
De otro lado, se informó un corte programado en más de 25 distritos de la región de Arequipa desde las 6.00 a.m. hasta las 4.00 p. m. El corte es realizado por la empresa de transmisión de Red de Energía del Perú para las pruebas y mantenimiento de equipos. En la provincia de Arequipa los afectados son La Joy, Vítor, Santa Isabel de Siguas, San Juan de Siguas y Santa Rita de Siguas.
Seal anuncia corte de luz para este domingo. Foto: difusión