HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

ODAJUP Arequipa comienza reordenamiento de documentos

Proceso apunta a lograr sistematización de expedientes de juzgados de Paz.

Con el reordenamiento físico de expedientes, se identificarán y rotularán por años. Fuente: Difusión.
Con el reordenamiento físico de expedientes, se identificarán y rotularán por años. Fuente: Difusión.

La Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia de Arequipa inició un proceso integral de reorganización de los expedientes custodiados en el Archivo Central, con el objetivo de mejorar su ubicación y, principalmente, reducir los tiempos de respuesta ante los requerimientos de los usuarios judiciales.

La jefa de la Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz, Yanina Córdova Tejada, precisó que esta labor forma parte de las acciones previas al proyecto de sistematización de expedientes y documentos judiciales pertenecientes a los juzgados de Paz, el cual será implementado mediante un sistema digital que optimizará la entrega de información.

Por el momento, el reordenamiento físico de los expedientes permitirá identificarlos y rotularlos por años, facilitando su rápida ubicación ante cualquier solicitud. Gracias a esta medida, se prevé reducir los plazos de atención de hasta siete días a menos de tres, brindando un servicio más eficiente y oportuno a la ciudadanía.

Notas relacionadas
Tía María: agricultores de Arequipa buscan suspender proyecto minero a través de medida cautelar

Tía María: agricultores de Arequipa buscan suspender proyecto minero a través de medida cautelar

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa: ¿qué distritos se quedarán sin electricidad este DOMINGO 26 de octubre?

Corte de luz en Arequipa: ¿qué distritos se quedarán sin electricidad este DOMINGO 26 de octubre?

LEER MÁS
Temblor de magnitud 4,2 se sintió en Arequipa hoy, según IGP

Temblor de magnitud 4,2 se sintió en Arequipa hoy, según IGP

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Se realizó visita administrativa a los cuatros juzgados de la provincia de Sechura

Se realizó visita administrativa a los cuatros juzgados de la provincia de Sechura

LEER MÁS
Cajamarca avanza hacia la modernización judicial: Elvia Barrios presidió la ceremonia de implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE)

Cajamarca avanza hacia la modernización judicial: Elvia Barrios presidió la ceremonia de implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE)

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Judicialidad

Dr. Johnny Cáceres resalta a la Unidad de Flagrancia de Lambayeque como referente nacional durante visita institucional

Corte de Lambayeque inaugura oralidad familiar y moderna cámara Gesell en beneficio de niñas, niños y familias de la región

Juzgado Colegiado sentencia a 26 años y seis meses a mototaxista por robo de celular y tocamientos indebidos a menor de 16 años

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025