ODAJUP Arequipa comienza reordenamiento de documentos

La Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia de Arequipa inició un proceso integral de reorganización de los expedientes custodiados en el Archivo Central, con el objetivo de mejorar su ubicación y, principalmente, reducir los tiempos de respuesta ante los requerimientos de los usuarios judiciales.

La jefa de la Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz, Yanina Córdova Tejada, precisó que esta labor forma parte de las acciones previas al proyecto de sistematización de expedientes y documentos judiciales pertenecientes a los juzgados de Paz, el cual será implementado mediante un sistema digital que optimizará la entrega de información.

Por el momento, el reordenamiento físico de los expedientes permitirá identificarlos y rotularlos por años, facilitando su rápida ubicación ante cualquier solicitud. Gracias a esta medida, se prevé reducir los plazos de atención de hasta siete días a menos de tres, brindando un servicio más eficiente y oportuno a la ciudadanía.