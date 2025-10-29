Casi se cae el Señor de los Milagros en su recorrido frente al Hospital Arzobispo Loayza

La imagen sagrada del Señor de los Milagros empezó desde las 6:00 a. m. del martes 28 de octubre su quinto recorrido procesal por las calles de Lima. Miles de fieles de distintas partes del Perú acompañaron al 'Cristo Moreno' en el recorrido que visitó diversos lugares del Centro Histórico, entre ellos, hospitales como el reconocido Hospital Arzobispo Loayza.

Es así que, en su paso por la avenida Alfonso Ugarte, muy cerca de dicho nosocomio, ocurrió un imprevisto con la sagrada imagen: el anda del Señor de Los Milagros estuvo a punto caerse en el instante que era levantada por la cuadrilla de cargadores. El repentino incidente causó tensión y nerviosismo entre las decenas de fieles que tuvieron que presenciar de cerca la posible la caída del 'Cristo Moreno'.

Señor de los Milagros casi se cae frente al hospital Loayza

El hecho, que sucedió durante horas del día, fue compartido por una de las asistentes a la procesión. En el video se aprecia cómo por una descoordinación al momento de ser levantada, el anda se inclina estrepitosamente en dirección al piso, sin embargo, la rápida acción de la cuadrilla logró impedir que ocurriera un accidente.

Asimismo, se escucharon algunos gritos de sorpresa de los fieles, quienes rápidamente alzaron los brazos para 'evitar la caída' del anda. Tras un segundo intento, la cuadrilla logró estabilizar con éxito la imagen del Señor de los Milagros ante los aplausos y cantos de júbilo de los presentes. ¡Bravo!, ¡qué viva el Señor de los Milagros!, exclamaron. Cabe señalar, que este nuevo suceso, se trataría del tercer incidente relacionado a una casi caída de la sagrada imagen.