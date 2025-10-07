HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      
Política

Cómo saber dónde votar para las elecciones 2026, según la ONPE: Descubre los detalles del proceso electoral

Plataforma Electoral de la ONPE activará el módulo de consulta y la herramienta "Elige tu local de votación" para los más de 27 millones de electores que acudirán a las urnas el 12 de abril de 2026.

Congreso aprobó mantener "ley seca" para elecciones 2026. Foto: ONPE
Congreso aprobó mantener "ley seca" para elecciones 2026. Foto: ONPE

A medida que se acercan las Elecciones Generales 2026, programadas para el domingo 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se prepara para habilitar las plataformas digitales que permitirán a la ciudadanía conocer con antelación su local de votación y si han sido designados como miembros de mesa.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Este proceso es fundamental para la correcta organización de los comicios, donde los peruanos elegirán al presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino para el periodo 2026-2031. Se espera la participación de aproximadamente 27 millones de electores a nivel nacional y en el extranjero.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: "No contesten las llamadas de extorsión": las frases más absurdas del Gobierno durante el paro de transportes

lr.pe

La ONPE, organismo encargado de la ejecución de los procesos electorales, ha señalado que estas elecciones serán unas de las más complejas de la historia debido a la cantidad de cargos y organizaciones políticas participantes. Por ello, la información y la participación ciudadana son fundamentales para una jornada exitosa.

Además de la consulta del local de votación, la entidad implementa diversas medidas, como el proceso para la selección de los miembros de mesa mediante sorteo y las jornadas de capacitación que se realizarán en los meses previos a la elección, siendo un punto clave el sorteo de miembros de mesa previsto para el 29 de enero de 2026.

Elige tu Local de Votación y Consulta de Mesas

La principal herramienta para que los ciudadanos puedan conocer su centro de sufragio será la plataforma en línea de la ONPE. Si bien los enlaces específicos para las Elecciones Generales 2026 se activarán en las fechas oportunas de acuerdo al cronograma electoral, la entidad ya ha informado de la existencia del módulo "Elige tu local de votación". Este sistema permitirá a los electores, previa validación de su identidad, seleccionar hasta tres opciones de locales cercanos a su domicilio o lugar de trabajo, las cuales serán consideradas por la ONPE para la designación final, priorizando la cercanía y accesibilidad para el votante.

Para realizar esta consulta o ejercer la opción de elegir su local, el elector deberá ingresar a la página web oficial habilitada por la ONPE y colocar su número de Documento Nacional de Identidad (DNI) y, posiblemente, otros datos de verificación. Es importante tener en cuenta que la fecha límite para la aprobación del padrón electoral definitivo es el 13 de diciembre de 2025, fecha a partir del cual se definen los electores habilitados y se formalizan las listas para el sorteo de miembros de mesa y la asignación final de los locales de sufragio. El domingo 12 de abril de 2026, los ciudadanos deberán acudir a su local de 7 a.m. a 5 p.m. para emitir su voto.

Notas relacionadas
Elecciones 2026: Ahora Nación se presenta como un partido nacionalista de centroizquierda

Elecciones 2026: Ahora Nación se presenta como un partido nacionalista de centroizquierda

LEER MÁS
ONPE ordena que Renovación Popular realice elecciones primarias solo con voto de afiliados

ONPE ordena que Renovación Popular realice elecciones primarias solo con voto de afiliados

LEER MÁS
ONPE alista piloto de voto digital en 2026, pese a que hackeos revelan debilidad en páginas del Gobierno peruano

ONPE alista piloto de voto digital en 2026, pese a que hackeos revelan debilidad en páginas del Gobierno peruano

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abogada a la que Patricia Benavides plagió su artículo completo: "Ha copiado hasta las conclusiones"

Abogada a la que Patricia Benavides plagió su artículo completo: "Ha copiado hasta las conclusiones"

LEER MÁS
Dina Boluarte observa ley que otorgaba pensiones de 3300 soles a docentes cesantes y jubilados

Dina Boluarte observa ley que otorgaba pensiones de 3300 soles a docentes cesantes y jubilados

LEER MÁS
Presidente del Congreso convoca al fiscal Tomás Gálvez a participar en Mesa de Trabajo sobre el sector transporte

Presidente del Congreso convoca al fiscal Tomás Gálvez a participar en Mesa de Trabajo sobre el sector transporte

LEER MÁS
César Hildebrandt rechaza idea de Dina Boluarte para frenar extorsiones: "Es un modo sonso de tomar a la ligera la huelga"

César Hildebrandt rechaza idea de Dina Boluarte para frenar extorsiones: "Es un modo sonso de tomar a la ligera la huelga"

LEER MÁS
Curwen ante desidia del Gobierno: “Los transportistas están pidiendo auxilio porque los están matando”

Curwen ante desidia del Gobierno: “Los transportistas están pidiendo auxilio porque los están matando”

LEER MÁS
Julio Campos a Dina Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Julio Campos a Dina Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025