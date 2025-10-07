Cómo saber dónde votar para las elecciones 2026, según la ONPE: Descubre los detalles del proceso electoral

A medida que se acercan las Elecciones Generales 2026, programadas para el domingo 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se prepara para habilitar las plataformas digitales que permitirán a la ciudadanía conocer con antelación su local de votación y si han sido designados como miembros de mesa.

Este proceso es fundamental para la correcta organización de los comicios, donde los peruanos elegirán al presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino para el periodo 2026-2031. Se espera la participación de aproximadamente 27 millones de electores a nivel nacional y en el extranjero.

La ONPE, organismo encargado de la ejecución de los procesos electorales, ha señalado que estas elecciones serán unas de las más complejas de la historia debido a la cantidad de cargos y organizaciones políticas participantes. Por ello, la información y la participación ciudadana son fundamentales para una jornada exitosa.

Además de la consulta del local de votación, la entidad implementa diversas medidas, como el proceso para la selección de los miembros de mesa mediante sorteo y las jornadas de capacitación que se realizarán en los meses previos a la elección, siendo un punto clave el sorteo de miembros de mesa previsto para el 29 de enero de 2026.

Elige tu Local de Votación y Consulta de Mesas

La principal herramienta para que los ciudadanos puedan conocer su centro de sufragio será la plataforma en línea de la ONPE. Si bien los enlaces específicos para las Elecciones Generales 2026 se activarán en las fechas oportunas de acuerdo al cronograma electoral, la entidad ya ha informado de la existencia del módulo "Elige tu local de votación". Este sistema permitirá a los electores, previa validación de su identidad, seleccionar hasta tres opciones de locales cercanos a su domicilio o lugar de trabajo, las cuales serán consideradas por la ONPE para la designación final, priorizando la cercanía y accesibilidad para el votante.

Para realizar esta consulta o ejercer la opción de elegir su local, el elector deberá ingresar a la página web oficial habilitada por la ONPE y colocar su número de Documento Nacional de Identidad (DNI) y, posiblemente, otros datos de verificación. Es importante tener en cuenta que la fecha límite para la aprobación del padrón electoral definitivo es el 13 de diciembre de 2025, fecha a partir del cual se definen los electores habilitados y se formalizan las listas para el sorteo de miembros de mesa y la asignación final de los locales de sufragio. El domingo 12 de abril de 2026, los ciudadanos deberán acudir a su local de 7 a.m. a 5 p.m. para emitir su voto.