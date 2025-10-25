Se aplazó el cobro de la TUUA internacional según lo establecido por MTC y LAP | Foto: Andina

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP) anunciaron que el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros en transferencia internacional en el Aeropuerto Jorge Chávez fue reprogramado del 27 de octubre al 7 de diciembre de 2025, mientras se finalizan los procesos de revisión tarifaria y normativa. Esta tarifa representa un cargo adicional por los servicios aeroportuarios brindados durante las escalas, como la atención de pasajeros, equipaje, carga y correspondencia.

El MTC explicó que la decisión se adoptó tras una serie de reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), con el objetivo de garantizar la transparencia y proteger los intereses de los pasajeros.

Asimismo, el ministerio indicó que se trabaja en una modificación contractual para mantener suspendido el cobro de la TUUA de transferencia nacional, mientras que Ositrán continúa evaluando las tarifas definitivas que se aplicarán al tránsito internacional en el nuevo terminal aéreo.

¿Qué es la TUUA y por qué se aplicará este cobro en el nuevo Seropuerto Jorge Chávez?

Los pasajeros que realicen vuelos internacionales con escala en Lima enfrentarán próximamente un nuevo cobro aeroportuario en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Se trata de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional, que asciende a US$ 12,67 y que será aplicada a los viajeros que conecten entre dos destinos fuera del Perú haciendo una escala física en Lima.

Por ejemplo, un pasajero que viaje de España a Colombia y haga escala en la capital peruana deberá considerar este monto adicional, que se incluirá dentro del precio total del boleto, como ocurre con otros recargos aeroportuarios.

Inicialmente, el cobro debía entrar en vigor en octubre, pero el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la concesionaria Lima Airport Partners (LAP) acordaron postergar su aplicación hasta el 7 de diciembre de 2025. La decisión responde a la necesidad de revisar la estructura tarifaria, actualizar la normativa y analizar el impacto de la medida en la conectividad aérea y los costos para los usuarios.

El MTC precisó que esta tarifa se aplicará únicamente cuando el pasajero descienda del avión y transite por el aeropuerto durante la escala internacional. Si el viajero permanece a bordo, el cobro no se aplicará. Tanto las autoridades como LAP señalaron que continuarán trabajando de manera conjunta para garantizar transparencia, claridad y comunicación anticipada sobre los costos incluidos en los boletos de viaje.