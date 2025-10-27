A sus 27 años, Rony Enrique Cabanillas Niño, conocido en el mundo delictivo como ‘Chato Luis’, se ha convertido en el sicario más buscado de San Juan de Lurigancho (SJL) y en el líder de una peligrosa organización criminal que opera bajo distintos nombres, entre ellos ‘Los Malditos de Huáscar’, dedicada al sicariato, cobro de cupos y extorsiones contra comerciantes y transportistas del populoso distrito de Lima, según la Policía Nacional del Perú. Aunque fue detenido en cuatro ocasiones por delitos como robo agravado, tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas, hoy se encuentra en libertad y continúa dirigiendo sus operaciones desde la clandestinidad.

De acuerdo con los agentes del orden, la organización ha llegado a reclutar menores de edad, incluso de 14 años, a quienes se les entrena en el uso de armas de fuego y se les involucra en atentados y amenazas. Uno de ellos, conocido como ‘Alexis’, fue grabado disparando al aire desde una motocicleta conducida por el venezolano Roger José Rivas Hernández, alias ‘Chamo’, considerado el brazo armado del grupo y recientemente capturado por la Policía.

El ‘Chato Luis’, el sicario más buscado de San Juan de Lurigancho

La Policía vincula a ‘Los Malditos de Huáscar’ con varios asesinatos en SJL suscitados en los últimos meses, incluidos el de una madre de 19 años frente a su bebé y el de un chofer de bus de la empresa Santa Catalina. El sicario paró el vehículo de transporte público fingiendo ser un pasajero y desde la puerta realizó los disparos. Las autoridades también relacionan a la organización con las extorsiones y amenazas contra la fiscal Margarita Haro.

La semana anterior, oficiales de inteligencia intervinieron a Rivas Hernández cuando se encontraba estacionando su motocicleta en la urbanización San Rafael. Al ingresar al 'búnker', que acondicionaría el 'Chamo' en una de las habitaciones de una vivienda multifamiliar, los agentes del orden encontraron notas extorsivas que dejaba a trabajadores y comerciantes a quienes amenazaba con armas y explosivos. Además, hallaron dos cartuchos armados listos para ser detonados. Cabe destacar que el detenido tenía antecedentes por tráfico ilícito de drogas y porte de armas de fuego.

“Es una de las bandas criminales que está ocasionando una alta incidencia en el cobro de cupos y extorsión en San Juan de Lurigancho”, señaló para Latina el coronel PNP Suárez, quien reveló que la banda delictiva viene incorporando entre sus filas a adolescentes de incluso 14 años.

Organización criminal recluta adolescentes de 14 años

En un video registrado por cámaras de seguridad se observa a alias 'Alexis', de 14 años, disparando al aire, en una moto que conduce alias 'Chamo', quien según la Policía entrenaría en armas a los menores reclutados.

Alias 'Alexis' presuntamente falleció en un enfrentamiento entre bandas en SJL. Cuatro de los delincuentes, también adolescentes de esta organización, fueron detenidos en la avenida Los Jardines el 10 de octubre. Durante la intervención se encontraron en los jóvenes, identificados como alias 'Sebas' (15), 'Leo' (17), 'Chaufa' (14) y 'Kevin' (15), cacerinas, municiones y dos cartuchos de dinamita, así como material en los celulares y cartas extorsivas donde se observa el uso de armas de fuego y mensajes que los vinculan con actos extorsivos y con el apodado 'Chato Luis', del que solo sabrían su nombre y sería un fantasma que ordena desde la clandestinidad.

La Policía refirió que a través del Juzgado de Familia se dispuso que los 4 menores sean internados en el centro de rehabilitación de menores Maranga por 50 días, mientras esperan su sentencia.