HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

¿Quién es el 'Chato Luis', el sicario más buscado de San Juan de Lurigancho? Lidera banda criminal que opera con menores de 14 años

Rony Enrique Cabanillas Niño, conocido como ‘Chato Luis’, es el sicario más buscado en San Juan de Lurigancho y líder de ‘Los Malditos de Huáscar’, banda criminal dedicada al sicariato, cobro de cupos y extorsiones contra comerciantes y transportistas del distrito.

¿Quién es el 'Chato Luis', el sicario más buscado de San Juan de Lurigancho?
¿Quién es el 'Chato Luis', el sicario más buscado de San Juan de Lurigancho? | Foto: composición LR/Latina.

A sus 27 años, Rony Enrique Cabanillas Niño, conocido en el mundo delictivo como ‘Chato Luis’, se ha convertido en el sicario más buscado de San Juan de Lurigancho (SJL) y en el líder de una peligrosa organización criminal que opera bajo distintos nombres, entre ellos ‘Los Malditos de Huáscar’, dedicada al sicariato, cobro de cupos y extorsiones contra comerciantes y transportistas del populoso distrito de Lima, según la Policía Nacional del Perú. Aunque fue detenido en cuatro ocasiones por delitos como robo agravado, tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas, hoy se encuentra en libertad y continúa dirigiendo sus operaciones desde la clandestinidad.

De acuerdo con los agentes del orden, la organización ha llegado a reclutar menores de edad, incluso de 14 años, a quienes se les entrena en el uso de armas de fuego y se les involucra en atentados y amenazas. Uno de ellos, conocido como ‘Alexis’, fue grabado disparando al aire desde una motocicleta conducida por el venezolano Roger José Rivas Hernández, alias ‘Chamo’, considerado el brazo armado del grupo y recientemente capturado por la Policía.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Mujer que enfrentó a 3 ladrones en su casa en SJL denuncia que delincuentes fueron liberados: "Tengo miedo que regresen"

lr.pe

El ‘Chato Luis’, el sicario más buscado de San Juan de Lurigancho

La Policía vincula a ‘Los Malditos de Huáscar’ con varios asesinatos en SJL suscitados en los últimos meses, incluidos el de una madre de 19 años frente a su bebé y el de un chofer de bus de la empresa Santa Catalina. El sicario paró el vehículo de transporte público fingiendo ser un pasajero y desde la puerta realizó los disparos. Las autoridades también relacionan a la organización con las extorsiones y amenazas contra la fiscal Margarita Haro.

La semana anterior, oficiales de inteligencia intervinieron a Rivas Hernández cuando se encontraba estacionando su motocicleta en la urbanización San Rafael. Al ingresar al 'búnker', que acondicionaría el 'Chamo' en una de las habitaciones de una vivienda multifamiliar, los agentes del orden encontraron notas extorsivas que dejaba a trabajadores y comerciantes a quienes amenazaba con armas y explosivos. Además, hallaron dos cartuchos armados listos para ser detonados. Cabe destacar que el detenido tenía antecedentes por tráfico ilícito de drogas y porte de armas de fuego.

“Es una de las bandas criminales que está ocasionando una alta incidencia en el cobro de cupos y extorsión en San Juan de Lurigancho”, señaló para Latina el coronel PNP Suárez, quien reveló que la banda delictiva viene incorporando entre sus filas a adolescentes de incluso 14 años.

Organización criminal recluta adolescentes de 14 años

En un video registrado por cámaras de seguridad se observa a alias 'Alexis', de 14 años, disparando al aire, en una moto que conduce alias 'Chamo', quien según la Policía entrenaría en armas a los menores reclutados.

Alias 'Alexis' presuntamente falleció en un enfrentamiento entre bandas en SJL. Cuatro de los delincuentes, también adolescentes de esta organización, fueron detenidos en la avenida Los Jardines el 10 de octubre. Durante la intervención se encontraron en los jóvenes, identificados como alias 'Sebas' (15), 'Leo' (17), 'Chaufa' (14) y 'Kevin' (15), cacerinas, municiones y dos cartuchos de dinamita, así como material en los celulares y cartas extorsivas donde se observa el uso de armas de fuego y mensajes que los vinculan con actos extorsivos y con el apodado 'Chato Luis', del que solo sabrían su nombre y sería un fantasma que ordena desde la clandestinidad.

La Policía refirió que a través del Juzgado de Familia se dispuso que los 4 menores sean internados en el centro de rehabilitación de menores Maranga por 50 días, mientras esperan su sentencia.

Notas relacionadas
Mujer que enfrentó a 3 ladrones en su casa en SJL denuncia que delincuentes fueron liberados: "Tengo miedo que regresen"

Mujer que enfrentó a 3 ladrones en su casa en SJL denuncia que delincuentes fueron liberados: "Tengo miedo que regresen"

LEER MÁS
Luego de 35 años, renovarán importante zona de SJL: inversión de casi S/2 millones transformará calles con nuevas pistas y veredas

Luego de 35 años, renovarán importante zona de SJL: inversión de casi S/2 millones transformará calles con nuevas pistas y veredas

LEER MÁS
Cámaras de seguridad revelan el momento exacto del ataque a madre e hija en San Juan de Lurigancho

Cámaras de seguridad revelan el momento exacto del ataque a madre e hija en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Suspenderán las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

¿Suspenderán las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

LEER MÁS
Municipalidad de Lima inaugura nueva vía sin peaje que conecta Ate, La Molina y Santa Anita como alternativa a Evitamiento

Municipalidad de Lima inaugura nueva vía sin peaje que conecta Ate, La Molina y Santa Anita como alternativa a Evitamiento

LEER MÁS
Expertos advierten riesgos por restricción de visitas en penales de Lima y Callao durante el estado de emergencia

Expertos advierten riesgos por restricción de visitas en penales de Lima y Callao durante el estado de emergencia

LEER MÁS
¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este martes 28 de octubre en Lima?

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este martes 28 de octubre en Lima?

LEER MÁS
Corte de luz en Cusco desde el 27 al 31 de octubre: ¿qué zonas serán afectadas por Electro Sur Este?

Corte de luz en Cusco desde el 27 al 31 de octubre: ¿qué zonas serán afectadas por Electro Sur Este?

LEER MÁS
Queman a hombre y su perrito mientras dormían en la Costa Verde, San Miguel: piden ayuda para sus tratamientos

Queman a hombre y su perrito mientras dormían en la Costa Verde, San Miguel: piden ayuda para sus tratamientos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Sociedad

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros en el Callao este domingo 26 de octubre?

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

Joven de 17 años de Ate ingresó en primer puesto a Ingeniería Industrial en la UNMSM con sencillo método de estudio: “Leía repetidamente”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025