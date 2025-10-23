Trujillo: menor fue utilizado para sustraer pertenencias en centro comercial

Un indignante caso protagonizado por un menor de edad, fue registrado por las cámaras de seguridad de una tienda ubicada en el centro comercial Plaza Toros, en la ciudad de Trujillo. El niño fue captado cometiendo un hurto y habría actuado en complicidad con sus padres.

En las imágenes se observa a una supuesta familia ingresando al establecimiento como clientes. El menor, guiado por dos adultos mayores, intentó primero sustraer una laptop, pero no logra concretar el robo al no poder desconectarla del tomacorriente. Sin embargo, minutos después regresa y logra llevarse una mochila que contenía dinero en efectivo y tarjetas de crédito.

Según declaró la agraviada, se observa en las cámaras que el niño con ayuda de los dos adultos y otro menor más sustrae la mochila. “Se ve claramente cómo el niño es utilizado por personas mayores para robar. Intentó llevarse la laptop, pero no pudo desconectarla y luego jaló la mochilita donde había tarjetas y dinero”, narró la agraviada, indignada por la situación.

También se registró que uno de los adultos usó un coche de bebé para cubrir el accionar del niño dentro de la tienda, mientras la mujer vigilaba los alrededores para evitar ser descubiertos.

Policía investiga caso

El hecho fue reportado ante la Comisaría de La Noria, donde la Policía ya analiza las grabaciones de seguridad para identificar plenamente a los responsables y proceder conforme a ley.

Hasta fines de septiembre del presente año 2025, según declaración del jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Guillermo Llerena Portal, los menores retenidos por algún delito bordeaban los 750, en su mayoría extorsión.