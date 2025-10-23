HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     
Sociedad

Trujillo: menor fue utilizado para sustraer pertenencias en centro comercial

Cámaras de seguridad captaron el momento del hurto. Dos adultos aparecen implicados en el caso.

Hecho ocurrió en centro comercial Plaza Toros. Foto: difusión.
Hecho ocurrió en centro comercial Plaza Toros. Foto: difusión.

Un indignante caso protagonizado por un menor de edad, fue registrado por las cámaras de seguridad de una tienda ubicada en el centro comercial Plaza Toros, en la ciudad de Trujillo. El niño fue captado cometiendo un hurto y habría actuado en complicidad con sus padres.

En las imágenes se observa a una supuesta familia ingresando al establecimiento como clientes. El menor, guiado por dos adultos mayores, intentó primero sustraer una laptop, pero no logra concretar el robo al no poder desconectarla del tomacorriente. Sin embargo, minutos después regresa y logra llevarse una mochila que contenía dinero en efectivo y tarjetas de crédito.

TE RECOMENDAMOS

CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: PNP descubre camal clandestino: vendían carne de burro y caballo como si fuera de res en mercados de Trujillo

lr.pe

Según declaró la agraviada, se observa en las cámaras que el niño con ayuda de los dos adultos y otro menor más sustrae la mochila. “Se ve claramente cómo el niño es utilizado por personas mayores para robar. Intentó llevarse la laptop, pero no pudo desconectarla y luego jaló la mochilita donde había tarjetas y dinero”, narró la agraviada, indignada por la situación.

También se registró que uno de los adultos usó un coche de bebé para cubrir el accionar del niño dentro de la tienda, mientras la mujer vigilaba los alrededores para evitar ser descubiertos.

Policía investiga caso

El hecho fue reportado ante la Comisaría de La Noria, donde la Policía ya analiza las grabaciones de seguridad para identificar plenamente a los responsables y proceder conforme a ley.

Hasta fines de septiembre del presente año 2025, según declaración del jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Guillermo Llerena Portal, los menores retenidos por algún delito bordeaban los 750, en su mayoría extorsión.

Notas relacionadas
PNP descubre camal clandestino: vendían carne de burro y caballo como si fuera de res en mercados de Trujillo

PNP descubre camal clandestino: vendían carne de burro y caballo como si fuera de res en mercados de Trujillo

LEER MÁS
Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

LEER MÁS
Alcalde de Trujillo confirma que el Real Plaza seguirá cerrado mientras continúen las investigaciones por la tragedia

Alcalde de Trujillo confirma que el Real Plaza seguirá cerrado mientras continúen las investigaciones por la tragedia

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policía captura a presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho: dos menores y un adulto detenidos tras crimen

Policía captura a presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho: dos menores y un adulto detenidos tras crimen

LEER MÁS
Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

Joven venezolano que ingresó a Ingeniería en la UNMSM cuenta los desafíos que enfrentó en su preparación: "Me gustaría ganar un Premio Nobel"

LEER MÁS
Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

LEER MÁS
Estas son las carreras de San Marcos más difíciles de entrar: menos del 2% logra vacante en examen de admisión 2026

Estas son las carreras de San Marcos más difíciles de entrar: menos del 2% logra vacante en examen de admisión 2026

LEER MÁS
¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

LEER MÁS
Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

Sociedad

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

¿Qué distritos entran en estado de emergencia en Lima y Callao luego del anuncio del presidente José Jerí?

Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025