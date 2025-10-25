La inspiradora historia de la peruana que pasó de mesera a promotora del arte peruano en los Estados Unidos

Mónica Guibovich destaca en los Estados Unidos por promover el arte y la gastronomía peruana en el país norteamericano. | Foto: composición LR/Andina

Mónica Guibovich destaca en los Estados Unidos por promover el arte y la gastronomía peruana en el país norteamericano. | Foto: composición LR/Andina

Mónica Guibovich, una peruana residente en el sur de Florida, ha ganado notoriedad en Estados Unidos gracias a su destacada trayectoria en el sector gastronómico. A través de un proyecto multicultural creado por ella misma, busca difundir el arte y la riqueza cultural del Perú ante la atenta mirada del público internacional.

A pesar de haber estudiado la carrera de administración de empresas, fue consciente de que tenía que empezar desde cero en los Estados Unidos. Por ello, tuvo que iniciar su camino en el país norteamericano como camarera en un restaurante: “Llegué y no dije: ¡ay, no lo voy a hacer! Tenía una responsabilidad que cumplir y pagar mis gastos”, dijo en una entrevista para Andina.

Mónica Guibovich ha sido condecorada en múltiples ocasiones. Foto: Andina

Su largo camino de adaptación y aprendizaje en los Estados Unidos

Su largo camino para hacerse un nombre en Estados Unidos no fue sencillo. Tras asumir distintos trabajos para cumplir con sus obligaciones, llegó a usar ropa especial e incluso zapatos con bases de madera para adaptarse a las exigencias de cada empleo y salir adelante en un entorno competitivo: ''Parece mentira, pero todo eso sirvió para fortalecerme'', comentó.

Tras superar numerosos inconvenientes y trabajar bajo la supervisión de jefes muy estrictos durante su etapa de aprendizaje y adaptación en un país completamente diferente, Mónica destacó la importancia de afrontar las dificultades con perseverancia y disciplina, cualidades que —según afirmó— fueron clave para su crecimiento personal y profesional.

''En mis inicios he tenido jefes que no han sido fáciles, te sientes hasta humillada muchas veces con el trato que te pueden dar. Sin embargo, eso para mí fue un aliciente para decir tengo que seguir avanzando'', declaró.

El gran paso hacia adelante personal para asumir su papel de manager

Luego de superar diversas pruebas y desafíos, Mónica Guibovich dio un paso decisivo en su carrera al convertirse en manager del restaurante donde había iniciado su trayectoria laboral. Su espíritu emprendedor la llevó también a incursionar en el mundo de la publicidad, trabajando en Hispanic Group, antes de incorporarse a la Cámara de Comercio en Estados Unidos. Esta experiencia le permitió consolidarse profesionalmente y avanzar a pasos agigantados dentro de su ámbito laboral.

''Comencé a producir pequeños eventos. Era algo que jamás había hecho. Mi acercamiento con el arte fue en el colegio cuando era pequeña'', recuerda.

Perú Fest, un proyecto personal que lo lleva con mucha ilusión

Su pasión por la gastronomía y su deseo de liderar en este rubro la impulsaron a crear una iniciativa propia, la cual dirige actualmente con mucho orgullo y dedicación desde hace catorce años, consolidándose como un ejemplo de esfuerzo y compromiso en el sector culinario. Y así nació Perú Fest, un proyecto que surgió durante una conversación con varios empresarios en la Cámara de Comercio. Lo que comenzó como una simple charla se transformó en una iniciativa destinada a promover la cultura, la gastronomía y el arte peruano en Estados Unidos.

“Fue un poquito que me movió el piso porque ellos eran grandes pilares. Dije ¿y ahora qué hago? El éxito es tener un buen equipo. La unión hace la fuerza. Comencé a convocar a amistades y con Carlitos Ramírez le pusimos nuevos bríos”, explicó.

En ese contexto, también valorizó su amor por el Perú y relató que aún puede hacer mucho por el país que lo vio nacer, pese a la distancia y el tiempo que lleva viviendo en otro país.

“Perú siempre está en mi corazón. Jamás imaginé que podía ser el vehículo para darle voz y presencia a emprendedores, a los artesanos, a los cocineros… pero aún viene mucho más. Soy muy inquieta, no puedo estar tranquila. Siento que hay mucho aún por hacer”, afirmó.

¿Qué otras distinciones ha sido logrado ganar?

Mónica también ha consolidado diversos proyectos personales que la han convertido en un símbolo global para las mujeres latinas que emigran a Estados Unidos con un baúl lleno de sueños por cumplir. Además, se desempeña como directora de Warma Foundation, una organización desde la cual impulsa y recauda fondos destinados a fortalecer la ayuda social en áreas como educación, salud y alimentación, en coordinación con distintas instituciones del Perú. Su labor está especialmente enfocada en niños en situación de vulnerabilidad, brindándoles oportunidades para mejorar su calidad de vida y construir un futuro más esperanzador.

Asimismo, es miembro activo del Club Peruano de la Florida y ha sido reconocida por diversas alcaldías, autoridades e instituciones de Miami-Dade, Miami Beach y North Miami Beach, que le han otorgado premios, distinciones y diplomas en mérito a su destacada labor social y su compromiso con la comunidad latina.

Gracias a su labor en la promoción de la cultura y el arte peruano, Mónica Guibovich ha sido reconocida por distintos medios de comunicación, entre ellos el Diario Las Américas. Además, figura en el libro The Gourmet Touch of Peruvian Cuisine, donde se destaca su papel como promotora de la gastronomía peruana y líder migrante que inspira a la comunidad latina en el extranjero.