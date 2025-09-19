Más de 3 millones de peruanos dejaron el país: jóvenes eligen irse a EE.UU. o España. | Foto: Composición LR/IA.

Más de 1 millón de peruanos se han ido a otros países en busca de una mejor educación, así lo detalla el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Muchos de ellos son jóvenes de entre los 18 y 24 años, quienes, según informe del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) buscan vivir o trabajar en otros países.

En esa línea, los países a dónde muchos quieren migrar son, España, Estados Unidos e Italia. La economista y consultora internacional, Janina León, comentó para Latino Actual, que la migración de los jóvenes perjudica al Perú. "El país tendría pérdidas económicas y no económicas, porque los jóvenes son la 'promesa', la posibilidad de un cambio generacional actualizado y moderno".

Jóvenes peruanos prefieren migrar a otros países: ¿a qué se debe?

Según lo revela el estudio de IPE, los jóvenes que migran buscan de manera permanente quedarse a vivir en España, las edades de muchos de ellos están entre los 18 y 24 años.

En esa línea, entre las razones por las que muchos deciden irse a iniciar una nueva vida son, principalmente, temas económicos (33%), otra está relacionada a la percepción que se relaciona con las adversidades que existen por alcanzar objetivos.

Asimismo, la delincuencia e inseguridad (7%), hacen que muchos decidan abandonar el Perú. Y por parte de la inestabilidad política, relacionada con la desconfianza hacia instituciones y autoridades, representan también un motivo para buscar un futuro lejos del país.

La misma encuesta señala que, ciudadanos de entre los 25 y 39 años, buscan un futuro lejos del Perú, aunque de manera temporal.