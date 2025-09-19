Más de 3 millones de peruanos dejaron el país: jóvenes eligen irse a EE.UU. o España.

Jóvenes peruanos deciden irse a vivir a Estados Unidos o España debido a estas razones: más de 3 millones ya se han ido del país, según el INEI
Más de un millón de peruanos han migrado en busca de mejor educación, especialmente jóvenes de 18 a 24 años, según el INEI. España, Estados Unidos e Italia son destinos preferidos.
- INEI: 195.000 jóvenes en Lima perdieron su empleo y no lo recuperaron más en seis años
- INEI: El 89.2% de población de 6 a 17 años accedieron al internet a través del celular
Más de 1 millón de peruanos se han ido a otros países en busca de una mejor educación, así lo detalla el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Muchos de ellos son jóvenes de entre los 18 y 24 años, quienes, según informe del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) buscan vivir o trabajar en otros países.
En esa línea, los países a dónde muchos quieren migrar son, España, Estados Unidos e Italia. La economista y consultora internacional, Janina León, comentó para Latino Actual, que la migración de los jóvenes perjudica al Perú. "El país tendría pérdidas económicas y no económicas, porque los jóvenes son la 'promesa', la posibilidad de un cambio generacional actualizado y moderno".
TE RECOMENDAMOS
FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios
Jóvenes peruanos prefieren migrar a otros países: ¿a qué se debe?
Según lo revela el estudio de IPE, los jóvenes que migran buscan de manera permanente quedarse a vivir en España, las edades de muchos de ellos están entre los 18 y 24 años.
En esa línea, entre las razones por las que muchos deciden irse a iniciar una nueva vida son, principalmente, temas económicos (33%), otra está relacionada a la percepción que se relaciona con las adversidades que existen por alcanzar objetivos.
Asimismo, la delincuencia e inseguridad (7%), hacen que muchos decidan abandonar el Perú. Y por parte de la inestabilidad política, relacionada con la desconfianza hacia instituciones y autoridades, representan también un motivo para buscar un futuro lejos del país.
La misma encuesta señala que, ciudadanos de entre los 25 y 39 años, buscan un futuro lejos del Perú, aunque de manera temporal.