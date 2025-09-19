HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bus del Metropolitano atropella a peatón
Bus del Metropolitano atropella a peatón     Bus del Metropolitano atropella a peatón     Bus del Metropolitano atropella a peatón     
JNJ suspende por 6 meses a Delia Espinoza
JNJ suspende por 6 meses a Delia Espinoza      JNJ suspende por 6 meses a Delia Espinoza      JNJ suspende por 6 meses a Delia Espinoza     
Sociedad

Jóvenes peruanos deciden irse a vivir a Estados Unidos o España debido a estas razones: más de 3 millones ya se han ido del país, según el INEI

Más de un millón de peruanos han migrado en busca de mejor educación, especialmente jóvenes de 18 a 24 años, según el INEI. España, Estados Unidos e Italia son destinos preferidos.

Más de 3 millones de peruanos dejaron el país: jóvenes eligen irse a EE.UU. o España.
Más de 3 millones de peruanos dejaron el país: jóvenes eligen irse a EE.UU. o España. | Foto: Composición LR/IA.

Más de 1 millón de peruanos se han ido a otros países en busca de una mejor educación, así lo detalla el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Muchos de ellos son jóvenes de entre los 18 y 24 años, quienes, según informe del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) buscan vivir o trabajar en otros países.

En esa línea, los países a dónde muchos quieren migrar son, España, Estados Unidos e Italia. La economista y consultora internacional, Janina León, comentó para Latino Actual, que la migración de los jóvenes perjudica al Perú. "El país tendría pérdidas económicas y no económicas, porque los jóvenes son la 'promesa', la posibilidad de un cambio generacional actualizado y moderno".

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: INEI: 195.000 jóvenes en Lima perdieron su empleo y no lo recuperaron más en seis años

lr.pe

Jóvenes peruanos prefieren migrar a otros países: ¿a qué se debe?

Según lo revela el estudio de IPE, los jóvenes que migran buscan de manera permanente quedarse a vivir en España, las edades de muchos de ellos están entre los 18 y 24 años.

En esa línea, entre las razones por las que muchos deciden irse a iniciar una nueva vida son, principalmente, temas económicos (33%), otra está relacionada a la percepción que se relaciona con las adversidades que existen por alcanzar objetivos.

Asimismo, la delincuencia e inseguridad (7%), hacen que muchos decidan abandonar el Perú. Y por parte de la inestabilidad política, relacionada con la desconfianza hacia instituciones y autoridades, representan también un motivo para buscar un futuro lejos del país.

La misma encuesta señala que, ciudadanos de entre los 25 y 39 años, buscan un futuro lejos del Perú, aunque de manera temporal.

Notas relacionadas
INEI: 195.000 jóvenes en Lima perdieron su empleo y no lo recuperaron más en seis años

INEI: 195.000 jóvenes en Lima perdieron su empleo y no lo recuperaron más en seis años

LEER MÁS
INEI: El 89.2% de población de 6 a 17 años accedieron al internet a través del celular

INEI: El 89.2% de población de 6 a 17 años accedieron al internet a través del celular

LEER MÁS
Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bus del Metropolitano atropella a hombre que cruzó vía exclusiva cerca a la estación Estadio Nacional

Bus del Metropolitano atropella a hombre que cruzó vía exclusiva cerca a la estación Estadio Nacional

LEER MÁS
'Loco Joe' estaría detrás de asesinato de madre de familia en Comas: esposo de víctima vinculado a cobro de cupos

'Loco Joe' estaría detrás de asesinato de madre de familia en Comas: esposo de víctima vinculado a cobro de cupos

LEER MÁS
Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Injertos del Norte se confunden de casa y dejan carta extorsiva con cuatro balas a familia de Independencia: "Sabemos todo de ti"

Injertos del Norte se confunden de casa y dejan carta extorsiva con cuatro balas a familia de Independencia: "Sabemos todo de ti"

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Sociedad

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

Sistema de licencias de conducir lleva más de un mes colapsado y afectaría a cerca de 15.000 familias

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota