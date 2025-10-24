Momentos de gran tensión se vivieron la mañana del último 23 de octubre en el centro de salud de Andamarca, provincia de Concepción, en Junín, cuando un hombre de aproximadamente 40 años ingresó al establecimiento, rompió una puerta con lunas del local y tomó como rehén a la obstetra Karina Hurtado.

Según comentó el personal, el sujeto, quien sería un paciente de salud mental, irrumpió en el lugar exigiendo un equipo para "enviar un mensaje urgente". En medio del incidente, tomó un pedazo de vidrio y lo colocó en el cuello de la obstetra, mientras lanzaba amenazas. El incidente se extendió por más de 10 minutos, tiempo en el cual los trabajadores intentaron contener al hombre para evitar lesiones graves.

Autoridad regional afirma que se trata de un paciente de salud mental

De acuerdo a información de Latina, el director regional de Salud de Junín, Clifor Curipaco López, señaló que el hombre atravesaba por una crisis de salud mental y que recibiría un diagnóstico adecuado en torno a su estado. Asimismo, indicó que se brindará soporte emocional a la obstetra que sufrió el incidente.

Curipaco explicó, además, que se trata de un establecimiento con un equipo reducido de 4 o 5 trabajadores, y que ya solicitó la información correspondiente para conocer la magnitud del hecho, así como el estado del personal. El funcionario señaló que la Red de Salud Valle del Mantaro ha desplazado personal de apoyo psicológico y emocional a la zona para atender tanto a la obstetra como a los trabajadores del puesto.

La obstetra pide ser reubicada

Aunque Karina Hurtado no sufrió lesiones físicas, el impacto emocional del suceso fue significativo. Según el mencionado medio, la profesional solicitó ser reubicada en otro centro de salud, pedido que está siendo evaluado por la red de salud correspondiente. La Red de Salud Valle del Mantaro se ha trasladado a la zona brindar el soporte emocional a la obstetra.

Tras el hecho, miembros del personal lograron reducirlo y entregarlo a la Policía, que lo trasladó a la comisaría de Santo Domingo de Acobamba, a unos 20 minutos del lugar.

Pronunciamiento del Gore Junín

GORE Junín se pronuncia

El Gobierno Regional de Junín informó que, tras el incidente ocurrido en el centro de salud de Andamarca, se dispuso atención inmediata al personal afectado y el fortalecimiento de las medidas de seguridad en el establecimiento. Según el comunicado oficial, la intervención de la Policía Nacional permitió reducir al paciente y ponerlo a disposición de las autoridades. Asimismo, se indicó que los trabajadores del centro recibieron evaluación médica, acompañamiento psicológico y legal, y que la atención en el establecimiento continúa con normalidad bajo protocolos de resguardo.

Canal de ayuda

