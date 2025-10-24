HOYSuscripcion LR Focus

Jeremy Allen White se convierte en Bruce Springsteen

Estreno. El protagonista de la serie 'The Bear' habla del reto de interpretar a la estrella de la música en la etapa más difícil de su carrera. “Bruce se sentía un espectador de su propia vida”, declara.

Jeremy Allen White y Bruce Springsteen.
Jeremy Allen White y Bruce Springsteen. | 20th Century Studios.

“Fuera de cantar en la ducha o a solas en mi auto, jamás había cantado ni tocado la guitarra”, dice Jeremy Allen White, quien interpreta a Bruce Springsteen en la película basada en el libro Deliver Me From Nowhere. La cinta aborda el proceso personal y profesional de Springsteen al grabar el clásico álbum Nebraska.

“Creció en una época en la que no solo no había mucho vocabulario sobre la salud mental, sino que era casi un misterio. Nadie hablaba de ello, y él vio a su padre luchar con su salud mental toda su vida. Así que espero que la gente salga esperanzada: de que puede ver a alguien que han admirado tanto en su peor momento, y luego verlo salir fortalecido”, comenta el protagonista de The Bear en una entrevista enviada por 20th Century Studios a La República.

PUEDES VER: Bruce Springsteen: “La película involucra algunos de los días más dolorosos de mi vida”

lr.pe

         El actor se reunió con el director Scott Cooper antes de conocer sobre el proyecto. “Luego uno de mis agentes me envió una guitarra a Chicago, donde yo estaba rodando The Bear, y me dijo: ‘deberías probar tocar un poco y escuchar Nebraska’. Ya lo había escuchado, pero no demasiado tiempo. Poco después, supe lo que se venía”.

A partir de ello, leyó el libro escrito por Warren Zanes, escuchó las memorias de Springsteen Born to Run y vio videos y entrevistas de esa época. “Tantas como pude de fines de los 70 y principios de los 80. Además, me resultó muy útil hablar con la esposa de Bruce, Patti, porque ella lo conoce mejor que nadie”.

Para la película, tuvo que aprender a tocar guitarra y pregrabó su voz. “Recuerdo la primera vez que me reuní con Dave Cobb, el supervisor musical, y le dije que nunca había tocado la guitarra, y la preocupación en su rostro cuando puso una guitarra en mis manos (ríe). No lograba envolver mis dedos. Me reuní con J.D. Simo, un guitarrista y músico de estudio de Nashville, extraordinario; y empecé a reunirme con él cuatro veces a la semana”.

Eric Vitro, conocido por hacer que los actores puedan cantar, le dio clases para sonar como la voz de Atlantic City. “Pero Eric realmente te ve como un instrumento. No se trata de si eres bueno o malo, se trata de “¿qué podemos hacer con esto? Descubrí que una vez que empecé a tratar de hacer mías las canciones, la idea de sonar como Bruce comenzó a volverse menos importante y, de hecho, hacía que la música sonara mejor y más sincera. Alguien que cante sus canciones lo más honestamente posible siempre será más convincente que alguien que quiera hacer una imitación exacta”.

PUEDES VER: Jason Day: “La manera en que cae una dictadura en Perú para que aparezca una democracia frívola sería un buen thriller

lr.pe

 Jeremy Allen White comenta que le entusiasmaba conocer más sobre el viaje creativo que significa hacer disco. Pudo hacerle varias preguntas a Springsteen. “Le pregunté por su ataque de pánico y me dijo que se había sentido fuera de su cuerpo en ese momento. Se sentía como un espectador de su propia vida y eso le había parecido aterrador, no estar verdaderamente presente. Ese fue un sentimiento con el que me sentí identificado. Era un miedo y una ansiedad con los que había estado luchando todo el año previo a hacer esta película. Así que, pude explorar cómo se llega a sentir algo así”.    

   El cantante dijo en una entrevista a Rolling Stone que Allen fue “maravillosamente tolerante” al verlo siempre en el rodaje. “Una de las mejores tardes que pasé con Bruce fue recorriendo Freehold, Nueva Jersey, en auto con él, conociendo los lugares de su infancia”, cuenta el actor. “Luego me invitó a su casa, no muy lejos de donde había crecido, a cenar con él y Patti, y pude hacerle muchas preguntas sobre esa etapa de su vida”.❖

