HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿El estado de emergencia incluye toque de queda?
¿El estado de emergencia incluye toque de queda?     ¿El estado de emergencia incluye toque de queda?     ¿El estado de emergencia incluye toque de queda?     
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Sociedad

Este es el próximo feriado del 2025 en Perú para que los trabajadores puedan descansar y disfrutar a nivel nacional, según calendario oficial

Se aproxima un nuevo feriado en Perú, según el calendario oficial de 2025. Esta fecha de descanso permitirá a los trabajadores del sector público y privado disfrutar de un merecido día libre de la rutina.

Se aproxima un nuevo feriado en Perú este 2025 y los trabajadores podrán disfrutarlo a nivel nacional.
Se aproxima un nuevo feriado en Perú este 2025 y los trabajadores podrán disfrutarlo a nivel nacional. | Foto: Composición LR/Andina.

Se aproxima un nuevo feriado en Perú que podrá ser disfrutado por los trabajadores del sector público y privado a nivel nacional. Luego del 8 de octubre, el nuevo feriado será en noviembre de 2025. Y en esta fecha se realizan diversas actividades, aunque no solo en el país, sino a nivel mundial.

Los feriados y días no laborables son fechas muy esperadas por los trabajadores, ya que representan una pausa necesaria en la rutina diaria y una oportunidad para descansar o disfrutar en familia. Por ello, el calendario oficial del 2025 ya contempla todas las jornadas de descanso establecidas por ley, tanto las de carácter nacional como las que corresponden al sector público.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: ¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

lr.pe

¿Cuál es el próximo feriado en Perú? Esto dice el calendario oficial en 2025

El próximo feriado en Perú será celebrado el 1 de noviembre y podrá ser disfrutado por todos los peruanos y peruanas, según el calendario oficial emitido por el Gobierno. Para el año 2025, este 1 de noviembre caerá día sábado, y permitirá a quienes laboran en esta fecha, poder descansar y, por el contrario, un pago doble si se labora.

1 de noviembre feriado en Perú: ¿qué se celebra?

El 1 de noviembre se celebra en el Perú el Día de Todos los Santos, una festividad religiosa dedicada a honrar a todos los santos y mártires de la Iglesia Católica, conocidos o anónimos. En esta fecha, muchas familias visitan los cementerios para recordar a sus seres queridos fallecidos, llevando flores y realizando oraciones en su memoria.

Es considerado feriado nacional porque forma parte del calendario litúrgico cristiano y busca fomentar el recogimiento, la reflexión y la unión familiar en torno al recuerdo de quienes ya partieron.

Calendario oficial de feriado en Perú 2025

  • 1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos.
  • 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.
  • 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho, conmemoración de la victoria decisiva en las guerras de independencia.
  • 25 de diciembre (jueves): Navidad, celebración del nacimiento de Jesús.
Notas relacionadas
Trabajadores del sector público y privado en Perú podrían gozar de un nuevo feriado nacional en octubre: conoce la propuesta del Congreso

Trabajadores del sector público y privado en Perú podrían gozar de un nuevo feriado nacional en octubre: conoce la propuesta del Congreso

LEER MÁS
¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

LEER MÁS
Feriado del 1 de noviembre: esto es lo que deben pagarte si trabajas en el 'Día de Todos los Santos'

Feriado del 1 de noviembre: esto es lo que deben pagarte si trabajas en el 'Día de Todos los Santos'

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado

Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado

LEER MÁS
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia emitido por El Peruano

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia emitido por El Peruano

LEER MÁS
¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

LEER MÁS
Estado de emergencia y toque de queda: ¿en qué se diferencian ambas medidas y cuál entró en vigencia este miércoles?

Estado de emergencia y toque de queda: ¿en qué se diferencian ambas medidas y cuál entró en vigencia este miércoles?

LEER MÁS
Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

LEER MÁS
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Vale la pena el turrón de S/170? Youtuber peruano comparte su sorprendente experiencia: "Es aromático, pero no sabroso"

José Domingo Pérez no descarta renunciar tras archivo del caso Cócteles: "La posibilidad está latente"

Las carreras recomendadas para especializarse en inteligencia artificial: ¿las matemáticas son imprescindibles?

Sociedad

Temblor en Perú HOY, miércoles 22 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

¿Las clases en los colegios se suspenden este 23 y 24 de octubre? Esto es lo que dice Minedu

Adolescente deja nota de despedida y desaparece en Chorrillos: cámaras del Metropolitano registraron últimos movimientos hacia el Cercado de Lima

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Domingo Pérez no descarta renunciar tras archivo del caso Cócteles: "La posibilidad está latente"

Betssy Chávez aparece desencajada y pide suspender audiencia de juicio: "Me encuentro en atención médica"

La confianza en la PNP pende de un hilo: represión y falta de resultados agravan su imagen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025