Este es el próximo feriado del 2025 en Perú para que los trabajadores puedan descansar y disfrutar a nivel nacional, según calendario oficial

Se aproxima un nuevo feriado en Perú este 2025 y los trabajadores podrán disfrutarlo a nivel nacional. | Foto: Composición LR/Andina.

Se aproxima un nuevo feriado en Perú que podrá ser disfrutado por los trabajadores del sector público y privado a nivel nacional. Luego del 8 de octubre, el nuevo feriado será en noviembre de 2025. Y en esta fecha se realizan diversas actividades, aunque no solo en el país, sino a nivel mundial.

Los feriados y días no laborables son fechas muy esperadas por los trabajadores, ya que representan una pausa necesaria en la rutina diaria y una oportunidad para descansar o disfrutar en familia. Por ello, el calendario oficial del 2025 ya contempla todas las jornadas de descanso establecidas por ley, tanto las de carácter nacional como las que corresponden al sector público.

¿Cuál es el próximo feriado en Perú? Esto dice el calendario oficial en 2025

El próximo feriado en Perú será celebrado el 1 de noviembre y podrá ser disfrutado por todos los peruanos y peruanas, según el calendario oficial emitido por el Gobierno. Para el año 2025, este 1 de noviembre caerá día sábado, y permitirá a quienes laboran en esta fecha, poder descansar y, por el contrario, un pago doble si se labora.

1 de noviembre feriado en Perú: ¿qué se celebra?

El 1 de noviembre se celebra en el Perú el Día de Todos los Santos, una festividad religiosa dedicada a honrar a todos los santos y mártires de la Iglesia Católica, conocidos o anónimos. En esta fecha, muchas familias visitan los cementerios para recordar a sus seres queridos fallecidos, llevando flores y realizando oraciones en su memoria.

Es considerado feriado nacional porque forma parte del calendario litúrgico cristiano y busca fomentar el recogimiento, la reflexión y la unión familiar en torno al recuerdo de quienes ya partieron.

Calendario oficial de feriado en Perú 2025