¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

El 24 de octubre será feriado en la provincia de San Ramón Juliaca. | Foto: Composición LR/Andina.

Los feriados y días no laborables en Perú son muy esperados por los trabajadores del sector público y privado, en esa línea, durante el mes de octubre, muchos de ellos se preguntan si habrá fechas para poder descansar. Por lo que, se consultan si el viernes 24 de octubre es feriado o día no laborable.

Para ello, es importante conocer qué dice el calendario oficial de feriados emitido por el Gobierno. Por lo que, el 24 de octubre sí es un día de descanso que podrá beneficiar a los trabajadores del sector público y del privado, pero de determinada provincia de la región Puno.

¿El 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú?

El próximo viernes 24 de octubre es un día feriado que aplicará para la provincia de San Román Juliaca, ubicada en la región Puno. Por ello, el descanso beneficiará a los trabajadores pertenecientes al sector privado y público.

El día libre está amparado en la Ley N.º. 13293, la cual fue aprobada el 12 de enero del año 1960. "Declárese feriado en la Provincia de San Román, del Departamento de Puno, el día 24 de octubre de cada año, aniversario de la inauguración de dicha Provincia", se lee en la Ley.

La provincia de San Román Juliaca lleva ese nombre en honor al exdiputado, Miguel de San Román, por lo que, se celebra cada 24 de octubre y en 2025, se realizan diversas actividades conmemorativas con el objetivo de reforzar la identidad.

