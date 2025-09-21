HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     
Sociedad

Ascenso Docente 2025: link de consulta para revisar la lista de locales del examen nacional vía Minedu

El Ministerio de Educación habilitará 50 sedes en todo el país para garantizar un traslado seguro. Los docentes podrán consultar los locales de evaluación en el portal oficial del Minedu desde el 22 de septiembre.

Ministerio de Educación habilitará 50 sedes para el examen de Ascenso Docente 2025 en todo el país
Ministerio de Educación habilitará 50 sedes para el examen de Ascenso Docente 2025 en todo el país | Composición LR. | Foto: Andina

El domingo 5 de octubre, más de 90.000 maestros participarán en la Prueba Nacional del Concurso de Ascenso Docente 2025. Este examen es una oportunidad para que los docentes de Educación Básica pertenecientes a la Carrera Pública Magisterial (CPM) puedan ascender de escala, mejorar su remuneración y seguir creciendo profesionalmente con base en su mérito.

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que se habilitarán 50 sedes en todo el país para garantizar un traslado seguro y accesible de los postulantes. La lista oficial de locales de evaluación se publicará el lunes 22 de septiembre en la web del concurso.

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Apertura de la Vía Expresa Sur en Lima: ¿qué ruta estará habilitada desde el lunes 22 de septiembre?

lr.pe

Ascenso Docente 2025: locales para el examen nacional

Los docentes podrán consultar su local de evaluación en línea a través del ENLACE oficial del Minedu. Las regiones con mayor cantidad de participantes son Lima Metropolitana (13,731), Cajamarca (6,738), Puno (6,268), Junín (5,441) y La Libertad (5,266).

La Prueba Nacional del Concurso de Ascenso 2025 se aplicará en todas las regiones del país, y algunas contarán con más de una sede de evaluación, como Cusco, Áncash, Lima Metropolitana y Puno. Además, este año se incorporan nuevas sedes en provincias estratégicas como Pomabamba, Camaná, Azángaro y Lima Metropolitana Este.

De esta manera, los docentes que aprueben el examen podrán acceder a ingresos que van de S/ 3.630 (segunda escala) a S/ 9.241, según la escala magisterial y la jornada laboral que cumplan, de acuerdo con la nueva estructura de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM).

PUEDES VER: Corredor Morado desvía su ruta por protestas en la avenida Abancay: estos son los recorridos alternos, según ATU

lr.pe

Cronograma del Concurso de Ascenso Educación Básica 2025

Etapa Nacional

ActividadFecha
Publicación de locales de evaluación para rendir la Prueba Nacional en el portal institucional del Minedu22 de septiembre
Aplicación de la Prueba Nacional5 de octubre
Publicación de resultados preliminares de la Prueba Nacional22 de octubre
Presentación de reclamos por parte del postulante sobre el puntaje obtenidosdel 23 al 27 de octubre
Resolución de los reclamos sobre el puntaje obtenidodel 23 al 31 de octubre
Publicación de la relación de postulantes con sus resultados finales de la Prueba Nacional31 de octubre

Etapa Descentralizada

ActividadFecha
Actualización del legajo personal ante la DRE o UGEL a cargo del postulante23 de octubre al 4 de noviembre
Solicitud del informe escalafonario de los postulantes clasificados, al Área de Escalafón de la DRE o UGEL, a cargo del Comité de Evaluación12 de noviembre al 9 de enero de 2026
Verificación del cumplimiento de requisitos, causales de retiro, del derecho a recibir la bonificación por discapacidad, valoración de la Trayectoria Profesional, e ingreso de resultados de la Etapa Descentralizada en el aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu, a cargo del Comité de Evaluación17 de noviembre al 13 de enero de 2026
Publicación de resultados preliminares a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu16 de enero de 2026
Presentación de reclamos por parte del postulante ante el Comité de Evaluación, sobre los resultados preliminares19 al 23 de enero de 2026
Publicación de resultados finales de la Etapa Descentralizada2 de febrero de 2026

Finalmente, la publicación de los ganadores de la asignación regular de vacantes de ascenso docente será el 3 de febrero y entrará en vigencia el 1 de marzo, coincidiendo con el inicio del año escolar 2026.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

LEER MÁS
Pleno del Congreso oficializa nombramiento excepcional para 24.000 docentes que no rendirán evaluaciones

Pleno del Congreso oficializa nombramiento excepcional para 24.000 docentes que no rendirán evaluaciones

LEER MÁS
Sueldo docente 2025 en Perú: nueva escala salarial empieza en S/3.500, confirma el Gobierno

Sueldo docente 2025 en Perú: nueva escala salarial empieza en S/3.500, confirma el Gobierno

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Poder Judicial respalda clausura del Mercado N° 1 de Surquillo, pero comerciantes exigen reapertura inmediata

Poder Judicial respalda clausura del Mercado N° 1 de Surquillo, pero comerciantes exigen reapertura inmediata

LEER MÁS
Arrebatan el celular a periodista de La República en Marcha de la Generación Z: lo encontró en la basura tras enfrentamiento con la PNP

Arrebatan el celular a periodista de La República en Marcha de la Generación Z: lo encontró en la basura tras enfrentamiento con la PNP

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Congreso aprueba crear universidad en Huaycán, pero la de San Juan de Lurigancho seguiría estancada

Congreso aprueba crear universidad en Huaycán, pero la de San Juan de Lurigancho seguiría estancada

LEER MÁS
Si el padre de mi hijo está en cárcel por no abonar la pensión de alimentos, ¿debe seguir pagando? Esto dice la ley en Perú

Si el padre de mi hijo está en cárcel por no abonar la pensión de alimentos, ¿debe seguir pagando? Esto dice la ley en Perú

LEER MÁS
Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 21 de septiembre, según IGP?

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 21 de septiembre, según IGP?

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Sociedad

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

Sistema de licencias de conducir lleva más de un mes colapsado y afectaría a cerca de 15.000 familias

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota