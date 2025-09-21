Ascenso Docente 2025: link de consulta para revisar la lista de locales del examen nacional vía Minedu

Ministerio de Educación habilitará 50 sedes para el examen de Ascenso Docente 2025 en todo el país | Composición LR. | Foto: Andina

Ministerio de Educación habilitará 50 sedes para el examen de Ascenso Docente 2025 en todo el país | Composición LR. | Foto: Andina

El domingo 5 de octubre, más de 90.000 maestros participarán en la Prueba Nacional del Concurso de Ascenso Docente 2025. Este examen es una oportunidad para que los docentes de Educación Básica pertenecientes a la Carrera Pública Magisterial (CPM) puedan ascender de escala, mejorar su remuneración y seguir creciendo profesionalmente con base en su mérito.

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que se habilitarán 50 sedes en todo el país para garantizar un traslado seguro y accesible de los postulantes. La lista oficial de locales de evaluación se publicará el lunes 22 de septiembre en la web del concurso.

Ascenso Docente 2025: locales para el examen nacional

Los docentes podrán consultar su local de evaluación en línea a través del ENLACE oficial del Minedu. Las regiones con mayor cantidad de participantes son Lima Metropolitana (13,731), Cajamarca (6,738), Puno (6,268), Junín (5,441) y La Libertad (5,266).

La Prueba Nacional del Concurso de Ascenso 2025 se aplicará en todas las regiones del país, y algunas contarán con más de una sede de evaluación, como Cusco, Áncash, Lima Metropolitana y Puno. Además, este año se incorporan nuevas sedes en provincias estratégicas como Pomabamba, Camaná, Azángaro y Lima Metropolitana Este.

De esta manera, los docentes que aprueben el examen podrán acceder a ingresos que van de S/ 3.630 (segunda escala) a S/ 9.241, según la escala magisterial y la jornada laboral que cumplan, de acuerdo con la nueva estructura de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM).

Cronograma del Concurso de Ascenso Educación Básica 2025

Etapa Nacional

Actividad Fecha Publicación de locales de evaluación para rendir la Prueba Nacional en el portal institucional del Minedu 22 de septiembre Aplicación de la Prueba Nacional 5 de octubre Publicación de resultados preliminares de la Prueba Nacional 22 de octubre Presentación de reclamos por parte del postulante sobre el puntaje obtenidos del 23 al 27 de octubre Resolución de los reclamos sobre el puntaje obtenido del 23 al 31 de octubre Publicación de la relación de postulantes con sus resultados finales de la Prueba Nacional 31 de octubre

Etapa Descentralizada



Actividad Fecha Actualización del legajo personal ante la DRE o UGEL a cargo del postulante 23 de octubre al 4 de noviembre Solicitud del informe escalafonario de los postulantes clasificados, al Área de Escalafón de la DRE o UGEL, a cargo del Comité de Evaluación 12 de noviembre al 9 de enero de 2026 Verificación del cumplimiento de requisitos, causales de retiro, del derecho a recibir la bonificación por discapacidad, valoración de la Trayectoria Profesional, e ingreso de resultados de la Etapa Descentralizada en el aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu, a cargo del Comité de Evaluación 17 de noviembre al 13 de enero de 2026 Publicación de resultados preliminares a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu 16 de enero de 2026 Presentación de reclamos por parte del postulante ante el Comité de Evaluación, sobre los resultados preliminares 19 al 23 de enero de 2026 Publicación de resultados finales de la Etapa Descentralizada 2 de febrero de 2026

Finalmente, la publicación de los ganadores de la asignación regular de vacantes de ascenso docente será el 3 de febrero y entrará en vigencia el 1 de marzo, coincidiendo con el inicio del año escolar 2026.

