Accidentes en Arequipa dejan 2 fallecidos y varios heridos en las últimas 48 horas

Los incidentes viales con resultados mortales continúan ocurriendo en Arequipa. En las últimas 48 horas, se han reportado tres accidentes de tránsito. El primero tuvo lugar en la autopista Arequipa-La Joya, donde un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un motociclista.

De acuerdo con testigos, el conductor de la moto se desplazaba a gran velocidad cuando embistió al peatón que intentaba cruzar la vía. Paramédicos y serenos llegaron rápidamente para brindar auxilio y trasladar al herido; sin embargo, falleció en el trayecto hacia un centro de salud debido a la gravedad de sus lesiones. El hecho ocurrió anoche. El conductor responsable está siendo buscado por la policía.

La pareja de la víctima hoy pide apoyo a la población, ya que deja en orfandad a tres hijos. La madre y esposa del fallecido indicó: "Mis wawas no saben que su papá murió, me dijo que iba a regresar. Fue a trabajar a Cayma. Si no es esta tierra, en el cielo será la justicia. Por favor, avisen quién fue esa moto que atropelló".

Accidente en la vía Chivay-Arequipa deja una mujer fallecida y dos heridos tras vuelco de camioneta

Hoy, 22 de octubre, aproximadamente a las 6 de la mañana, ocurrió un accidente de tránsito con consecuencias fatales y materiales en la vía Chivay-Arequipa. Allí, al parecer, una familia iba a bordo de una camioneta de color blanca, de placa AXT-738, marca Mitsubishi. El vehículo dio una o media vuelta de campana, dejando a una mujer sin vida y a dos heridos, que serían el conductor y una menor de edad, quienes fueron trasladados al hospital.

"Se suscitó este accidente a las 6 de la mañana. Hay una persona que falleció y otros heridos que fueron trasladados al hospital. La unidad de investigación de tránsito investiga el motivo del accidente. Al inicio, los heridos fueron llevados al centro de atención de Pampa Cañahuas y luego al de Arequipa. El cuerpo quedó a un costado, a un metro. Hubo vuelcos de medio tonel o un tonel, o vueltas de campana. Por ser un lugar turístico, hay bastantes vehículos de Arequipa a Chivay y viceversa. Ya se comunicó a la Fiscalía de Turno", dijo el comandante Víctor Vargas, jefe de carreteras.

Camioneta del BCP provoca accidente

Finalmente, horas después, alrededor de seis vehículos colisionaron entre sí, como resultado de lo cual una mujer resultó herida. El hecho ocurrió en la vía de ingreso a Arequipa, a la altura de la Variante de Uchumayo. El incidente fue causado aparentemente por una camioneta Toyota Hilux que habría frenado en seco, figurando como propietario el Banco de Crédito del Perú (BCP).

Según información preliminar, la camioneta habría intentado evitar chocar con el vehículo que tenía delante, pero terminó provocando impactos sucesivos entre cinco autos más. El vehículo más afectado fue un tico, en cuyo interior quedó atrapada una mujer, hasta la llegada de los paramédicos del SAMU, quienes brindaron los primeros auxilios y coordinaron su traslado a un centro de salud.