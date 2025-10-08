HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

La Tinka EN VIVO hoy miércoles 8 de octubre: sigue el sorteo, números ganadores y pozo millonario

En esta nueva edición del famoso juego de lotería, La Tinka, se sortea S/4.000.000. Las cartillas podrán obtenerse a S/5 y pueden comprarse en línea o en puntos autorizados hasta las 8.50 p. m.

Sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingo a las 10:50 p. m.
Sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingo a las 10:50 p. m. | Tinka.pe

El próximo sorteo de La Tinka se llevará a cabo este miércoles 8 de octubre. En esta edición, organizada por Intralot, se pone en juego un pozo acumulado de S/4.000.000. Como es habitual cada miércoles y domingo, los participantes tienen la posibilidad de llevarse el premio principal o alguno de los premios secundarios, dependiendo de los números elegidos en su cartilla. Además, pueden participar en los juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’. ¡Buena suerte para todos los concursantes!

Sorteo de La Tinka EN VIVO hoy 8 de octubre

08:22
8/10/2025

¿Cómo recargar saldo con BCP?

Si tienes una cuenta en el Banco de Crédito del Perú (BCP), sigue estos pasos para participar en el sorteo:

- Ingresa el monto que deseas recargar, desde S/30 hasta S/10.000. Si cuentas con un código promocional, aplícalo.

- Genera tu código BCP al hacer clic en el botón ‘Continuar’ y copia el código.

- Accede a la web del BCP o a tu app BCP y selecciona: Pago de servicios > Compras > La Tinka > Recarga Web.

- Ingresa el código BCP en tu cuenta de La Tinka y confirma la recarga.

- Recuerda que también puedes recargar saldo en efectivo en un agente BCP. Para ello, primero solicita tu recarga web.

08:22
8/10/2025

¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?

Para jugar La Tinka desde tu celular, debes seguir los siguientes pasos. 

- Paso 1: accede a m.latinka.com.pe desde tu teléfono móvil. Si es tu primera vez, regístrate proporcionando todos tus datos.
- Paso 2: asegúrate de tener el saldo suficiente para jugar.
- Paso 3: selecciona tu juego preferido, realiza la compra y ¡a jugar!

08:21
8/10/2025

¿Dónde comprar boletos para jugar La Tinka?

Puedes adquirir tus boletos con la jugada que prefieras. Los establecimientos donde podrás comprar las cartillas de La Tinka incluyen:

- Plaza Vea

- Vivanda

- Promart

- Mass

- Oechsle

- Módulos de La Tinka

¿Hasta qué hora jugar la Tinka?

Quienes deseen participar en el próximo sorteo de La Tinka pueden adquirir su boleto en cualquiera de los puntos de venta autorizados hasta las 8.50 p. m. Cabe resaltar que la transmisión en vivo del sorteo se realiza a las 10.50 p. m. a través de la página oficial de Facebook del juego.

¿Cómo jugar la Tinka?

Para participar del famoso sorteo de la Tinka, es imprescindible seguir ciertos pasos. Recuerda que la jugada será fácil y rápida desde la comodidad de tu casa, trabajo o centro de labores. A continuación los pasos:

  • Debes crearte una cuenta en el sitio web oficial de la Tinka, AQUÍ.
  • Luego debes recargar saldo.
  • En el primer paso para jugar, puedes escoger hacerlo de manera regular o comprar Combos Tinkeros.
  • Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.
  • Puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.
  • También puedes elegir la opción "Al Azar"
  • Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".
