La Tinka EN VIVO hoy miércoles 8 de octubre: sigue el sorteo, números ganadores y pozo millonario

Si tienes una cuenta en el Banco de Crédito del Perú (BCP), sigue estos pasos para participar en el sorteo:

- Ingresa el monto que deseas recargar, desde S/30 hasta S/10.000. Si cuentas con un código promocional, aplícalo.

- Genera tu código BCP al hacer clic en el botón ‘Continuar’ y copia el código.

- Accede a la web del BCP o a tu app BCP y selecciona: Pago de servicios > Compras > La Tinka > Recarga Web.

- Ingresa el código BCP en tu cuenta de La Tinka y confirma la recarga.

- Recuerda que también puedes recargar saldo en efectivo en un agente BCP. Para ello, primero solicita tu recarga web.