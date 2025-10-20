También se incautó combustible que estaba oculto en una cocha. | Fuente: Yazmín Araujo / La República. | Foto: Distrito Fiscal de Loreto / Ministerio Público

Un nuevo golpe contra la minería ilegal se registró en la cuenca del río Nanay, en Loreto. El operativo duró entre el 10 y el 19 de octubre, cuando se destruyeron 19 dragas, motores y equipos utilizados para la extracción ilegal de oro.

Durante el operativo, las autoridades también incautaron 122 cilindros de combustible Diesel 2, que equivalen a más de 6 mil galones, que se encontraban ocultos en una cocha cercana al río Nanay.

Según información de la Fiscalía, la intervención se extendió desde la comunidad de San Juan de Ungurahual hasta la cabecera del Nanay, incluyendo las quebradas Agua Negra y Agua Blanca, zonas donde se detectaron campamentos mineros para esta actividad ilícita.

Todo el material encontrado fue destruido conforme al protocolo fiscal. La acción contó con el respaldo de la Marina de Guerra del Perú, el Ejército peruano, la Policía, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), entre otras instituciones del Estado.

Al respecto, la Fiscalía informó que cada institución aportó personal y recursos para la vigilancia y destrucción de las embarcaciones ilegales, de esta manera reafirman su compromiso con el medio ambiente y la lucha contra la minería ilegal.

Cabe mencionar que, algunas comunidades indígenas decidieron bloquear los ríos como medida de protesta para que las autoridades intervengan en la zona de manera inmediata.